" Je suis très heureux, très excité. Dieu m'a accordé de porter le maillot de Fenerbahçe. Je le porterai avec fierté et je donnerai tout pour l'équipe ", a déclaré Özil dans une interview téléphonique en direct avec la chaîne de télévision turque NTV. Le meneur de jeu allemand d'origine turque, âgé de 32 ans, a par ailleurs indiqué qu'il se rendrait à Istanbul avec sa famille dimanche soir.

Ndombele, "le but de génie" : "Il se passe toujours quelque chose avec lui"

D'après plusieurs journaux turcs, Özil doit assister lundi depuis les tribunes à un match de championnat entre Fenerbahçe et Ankaragücü. Une cérémonie en grande pompe est prévue dans les jours suivants pour officialiser sa signature. Selon le quotidien sportif Fanatik, Özil doit s'engager pour trois ans et demi et sera rémunéré à hauteur de cinq millions d'euros par saison.