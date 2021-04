Harry Kane "à bout de patience". The Athletic est on ne peut plus formel. Le capitaine de la sélection anglaise ne veut plus attendre. L'attaquant a faim de trophées et se lasse de la position de son club Tottenham, compétitif mais jamais vainqueur. D'après la version anglaise du média, Kane demandera son transfert aux Spurs s'ils ne se qualifient pas pour la Ligue des champions au terme de la saison.

Le prolifique avant-centre était déjà annoncé sensible à l'idée d'un départ après le licenciement de son ancien entraîneur Mauricio Pochettino. Mais cette fois, The Athletic l'assure, Kane "envisage son avenir ailleurs" pour la première fois. Tottenham n'a plus gagné le moindre trophée depuis 2008, ce en dépit des saisons XXL de son numéro 10, encore auteur de 29 buts et 16 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues. En Premier League, Kane se surpasse lors de cet exercice avec 19 buts et 13 caviars, leader de toute l'Albion dans les deux catégories. Mais les statistiques ne font pas tout et l'exercice décevant des siens, éliminés piteusement en Ligue Europa et actuels sixièmes du championnat anglais, lui laisse penser qu'il sera décidément bien difficile d'étoffer son palmarès.

Premier League Sur le flanc, Saint-Maximin se mobilise pour aider les hôpitaux de Newcastle IL Y A UN JOUR

Kane demandera ainsi à Tottenham son départ s'il ne parvient pas à accrocher le Top 4 à la fin de la saison. Les Spurs pointent actuellement à la sixième place, à trois points de West Ham, actuel dernier qualifié pour la Ligue des champions. Mais avec la perspective de perdre encore du terrain ce week-end avec la réception dimanche après-midi (17h30) du dauphin Manchester United.

Kane second choix de luxe, une aubaine pour le PSG ?

L'affaire serait pourtant loin d'être simple. Avec encore trois ans de contrat, Harry Kane n'est pas à vendre pour ses dirigeants, même aux 120 millions d'euros estimés pour sa valeur actuelle. Les Spurs et leur très exigeant dirigeant Daniel Levy le voient avec quelques millions de plus. Sa cote est au plus haut outre-Manche, où il serait suivi par les deux clubs de Manchester. City y verrait un remplaçant de choix à Sergio Agüero, qui partira libre. United pour sa part veut étoffer sa ligne offensive d'un buteur clinique et régulier pour entourer Anthony Martial et Marcus Rashford, ce que n'a pas réussi à imposer Edinson Cavani depuis son arrivée il y a quelques mois.

L'été s'annonce chargé sur le marché des transferts avec d'un côté de nombreux attaquants sur le départ et/ou convoités, et de l'autre des clubs aux moyens amoindris suite à la crise sanitaire. Kylian Mbappé et Erling Haaland vont agiter le mercato et faire tourner les têtes de tous les cadors. Kane ferait alors figure d'alternative de très grande qualité, notamment pour le FC Barcelone, le Real Madrid, voire le Paris Saint-Germain. Si le PSG venait à perdre l'été prochain un de ses deux joyaux Mbappé ou Neymar, Kane pourrait alors être un remplaçant idéal, tant par son profil rare de joueur à la fois expérimenté et en pleine force de l'âge et pour sa proximité avec le nouveau technicien de la capitale Mauricio Pochettino. The Athletic précise par ailleurs que si la préférence de l'avant-centre ans)anglais reste pour la Premier League, il n'exclurait pas pour autant un départ à l'étranger.

Premier League L'OL se frotte les mains : Manchester United et Tottenham seraient intéressés par Andersen HIER À 08:22