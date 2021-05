"Les clubs de Premier League ont accepté à l'unanimité la proposition de renouvellement pour trois années de l'accord de diffusion en direct et en différé des matches du championnat avec Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime Video et BBC Sport", explique la Premier League dans un communiqué. Cette décision "fait suite à l'accord de principe donné par le gouvernement à ce renouvellement", explique encore l'organisateur du championnat d'Angleterre, qui indique également que le renouvellement se fait "sur la même valeur globale que l'arrangement actuel".

Le processus d'appel d'offres pour la prochaine période de trois ans devait débuter dans les semaines à venir. Mais dans un courrier au patron de la Premier League, Richard Masters, le ministre de la Culture, des Médias et des Sports, Oliver Dowden, et celui des Entreprises, Kwasi Kwarteng, ont indiqué "être d'avis d'accorder une exemption" spéciale au Droit de la concurrence. Cette décision a été prise alors que le football anglais a été durement touché par la crise liée au Covid, surtout dans les divisions inférieures, plus dépendantes de la présence de supporters dans les stades.

1,75 millards d'euros versés aux divisions inférieures

Elle vise à "faciliter le respect des engagements de la Premier League vis-à-vis de la pyramide du football", soulignent les ministres. L'élite du football anglais s'est en effet engagée à maintenir les 1,5 milliard de livres (1,75 md EUR) versées aux divisions inférieures sur les trois années à venir et à ajouter au moins 100 M GBP (116 M EUR) "destinés aux secteurs du football les plus vulnérables à l'impact du Covid-19". "Nous sommes immensément reconnaissant de l'accord de principe donné par le gouvernement et pour leur soutien continu à la Premier League et au football anglais", a déclaré Masters dans le communiqué de la Premier League.

"Le Covid-19 a eu un impact important sur le football et le renouvellement avec nos partenaires diffuseurs britanniques va réduire les incertitudes, créer de la stabilité et encourager la confiance dans toute la pyramide du football anglais", a-t-il ajouté. Il espère même un effet bénéfique sur "l'industrie élargie (du football), sur l'emploi et les recettes fiscales".

