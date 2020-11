"Je pense que n'importe quel club au monde aimerait que Lionel Messi rejoigne son équipe. Ce serait un investissement d'exception pour notre club", a-t-il déclaré au Telegraph. Manchester City a un autre atout, et non des moindres : Pep Guardiola. L'entraîneur catalan a participé à l'éclosion de Lionel Messi au plus haut niveau à Barcelone et les deux hommes ont conservé de bonnes relations. Lorsqu'ils ont travaillé ensemble, l'Argentin et l'actuel entraîneur des Citizens ont remporté trois fois la Liga et la Ligue des champions à deux reprises. Le destin pourrait de nouveau les réunir dans moins d'un an.