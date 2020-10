Mohamed Salah a encore fait parler de lui mercredi dans la presse anglaise. Pas pour un but ou un énième déboulé sur un côté. Mais pour avoir pris la défense d'un sans-abri, le 28 septembre dernier, après la victoire de Liverpool face à Arsenal (3-1) en Premier League. L'histoire a été révélée par le quotidien The Sun. Il y a neuf jours, après avoir quitté Anfield, l'Egyptien se rend à une station-service. Il aperçoit un sans-abri agressé. La star de Liverpool le défend et lui offre un billet de 110 euros.