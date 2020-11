Dans un subtil exercice de communication, le technicien espagnol a livré son sentiment ce vendredi en conférence de presse : " Leo Messi est un joueur de Barcelone et si vous me demandez mon opinion, je suis quelqu'un qui éprouve une grande gratitude envers Barcelone ", a débuté Guardiola. " Donc je veux qu'il finisse sa carrière à Barcelone. En tant que fan du Barça, j'aimerais qu'il finisse sa carrière là-bas. "

Et en tant que coach de City ? Car jusqu'à preuve du contraire, Guardiola n'est pas qu'un supporter du FC Barcelone. Il dirige le destin des Citizens et ses déclarations ne ferment pas tout à fait la porte à une arrivée du sextuple Ballon d'Or dans le nord de l'Angleterre. D'autant qu'il ajoute : "Mais son contrat se termine cette année et on ne sait pas ce qui peut se passer ni ce qu'il a dans la tête."