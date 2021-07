Ces derniers jours, il semblait plus proche d'un départ qu'autre chose. De Kalvin Phillips en passant par Houssem Aouar ou encore Eduardo Camavinga, on spéculait même déjà outre-Manche sur le profil de possibles successeurs pour l'entrejeu mancunien. Mais les Red Devils pourraient bien ne pas avoir à s'activer outre mesure pour compenser sa perte. Car la Pioche pourrait finalement prolonger l'aventure dans le nord de l'Angleterre.

Alors que ce dimanche, L'Equipe a à nouveau évoqué le fait que Paul Pogba n'est pas insensible à l'intérêt du PSG, ou que la Juventus ou encore le Real Madrid gardent un œil lointain sur la situation, les échos sont bien différents dans le Royaume. The Athletic affirme ainsi que l'ancien milieu de la Juventus Turin, qui n'a plus qu'un an de contrat, est plutôt disposé à discuter avec Manchester United pour une prolongation de son contrat. Car selon le média britannique, qui cite des sources, Pogba serait finalement tenté par l'idée de rester.

Et Manchester United n'est pas contre cette hypothèse, loin de là. Les résidents d'Old Trafford ont vite fait le calcul : entre trouver un joueur apte à remplacer un élément de cette dimension et le prolonger, l'affaire semble entendue. Les Mancuniens veulent donc s'activer pour trouver un accord avec Mino Raiola pour une prolongation de contrat. Et avec l'arrivée de Jadon Sancho, tout comme la possible signature de son coéquipier en équipe de France Raphaël Varane, Manchester s'active pour donner encore un peu plus envie à Pogba de rester.

