Paul Pogba a été l'un des principaux artisans de la victoire de l' équipe de France samedi dernier au Portugal (1-0) en régnant au milieu du terrain. Une présence et un rôle de leader que le milieu de terrain de 27 ans ne tient plus à Manchester United cette saison, malgré une fin d'exercice 2019-2020 pleine de promesses aux côtés de Bruno Fernandes. Sur les dix rencontres qu'il a jouées avec les Red Devils en Premier League et en C1, le champion du monde a été titulaire à cinq reprises.

En Ligue des champions, "La Pioche" a seulement débuté lors de la réception de Leipzig (5-0). Une compétition où il s'est montré efficace en délivrant deux passes décisives. Pourtant, lundi, Paul Pogba a reconnu un malaise. " C'est vrai que c'est une période difficile, une période que je ne connaissais pas dans ma carrière on va dire. J'ai eu l'habitude de jouer tout le temps, d'avoir du rythme et d'un coup, comme ça, changer... ", a déclaré l'ex-Turinois à RTL lundi.

Le Mancunien a confié que le passage par la case équipe de France l'avait relancé. "Je reprends mes sensations petit à petit, je me retrouve, avec mes coéquipiers, leurs conseils, le coach qui me parle, qui me met en confiance. Ça aussi ça m'a beaucoup aidé pour cette performance, a indiqué Paul Pogba. Je veux continuer comme ça et continuer à progresser. Avec le temps de jeu ça va aussi m'aider. Pour être au haut niveau, c'est des performances comme ça qu'il faut faire, tout le temps, être consistant." Son match face au Portugal va-t-il convaincre Ole Gunnar Solskjaer de le réintégrer dans le onze de départ ? Réponse samedi prochain lors de Manchester United-West Bromwich Albion.