Et si Edinson Cavani jouait son premier match avec les Red Devils sur la pelouse du... PSG ? La nouvelle recrue de Manchester United va observer une période de quarantaine comme l'a révélé The Times ce mercredi. Selon les règles en vigueur en Grande-Bretagne, toute personne arrivant de France doit être placée à l'isolement pendant quatorze jours, ce qui était le cas de l'Uruguayen.

Ainsi, Edinson Cavani a de fortes chances de manquer la prochaine journée de Premier League, le samedi 17 octobre à Newcastle. Mais l'ex-joueur du Napoli pourrait cependant tenir sa place pour le premier match de la phase de poules de Ligue des champions, trois jours plus tard au Parc des Princes. Parallèlement, le meilleur buteur de l'histoire du PSG a révélé, mardi au média uruguayen Otra Cabeza , qu'il avait été infecté par le coronavirus début septembre. La raison ? Le nouveau joueur de Manchestrer United a partagé un diner avec ses anciens coéquipiers à leur retour d'Ibiza .

Sauf que six d'entre eux (Angel Di Maria, Leandro Paredes, Marquinhos, Mauro Icardi, Keylor Navas et Neymar) ont été testés positifs. "Il n'y avait rien à gagner à le dire à ce moment-là tant que nous suivions le protocole. Au départ, nous avons été testés négatifs puis ma femme a vu quelques symptômes apparaître et nous avons refait un test qui s'est révélé positif", a indiqué l'Uruguayen.