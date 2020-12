Le sort semble s'acharner sur les Reds. Diogo Jota s'est ajouté à la longue liste des joueurs majeurs blessés et il devra patienter avant de pouvoir aider à nouveau ses coéquipiers. En marge du déplacement de Liverpool à Fulham dimanche, Jürgen Klopp a donné des nouvelles peu rassurantes de son attaquant portugais blessé au genou mercredi contre Midtjylland en Ligue des champions. L'intéressé ne sera pas à la disposition de son entraîneur pour le reste de l'année 2020 et donc le Boxing Day. Il pourrait aussi manquer le mois de janvier.

" C'est pire que ce que nous pensions d'abord, mais moins grave que ce que nous avons cru ensuite. Il y avait des chances qu'une intervention chirurgicale soit nécessaire, mais ce ne sera pas le cas. Il sera indispensable un moment, un mois et demi, peut-être deux. Nous ne savons pas exactement ", a détaillé le technicien allemand.

Déjà privé de Virgil van Dijk, Joe Gomez et Konstantinos Tsimikos en défense, et des milieux James Milner, Thiago Alcantara et Xherdan Shaqiri, Klopp se serait bien passé d'une telle nouvelle. Diogo Jota était en pleine forme. Arrivé cet été au club, il avait déjà marqué 9 buts cette saison.