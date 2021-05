Deux buts, deux passes décisives, un penalty obtenu. Si Manchester United a écrasé la Roma jeudi (6-2), en demi-finale aller de Ligue Europa, il le doit en bonne partie à un Edinson Cavani adroit, inspiré, altruiste et en confiance. Ou comment résumer en une soirée la très belle période traversée par l’ancien Parisien, qui n’avait jamais été aussi décisif avec les Red Devils que lors de ces dernières semaines. Cinq buts sur ses cinq derniers matches : le Matador est en feu et United a remporté tous les matches que l’intéressé a démarrés depuis son retour de blessure, le 21 mars dernier.

"Je suis vraiment content de ce qu'il fait, s’est réjoui Ole Gunar Solskjaer après la démonstration de jeudi. Il est plus qu'un renard des surfaces et un bon buteur. Il est excellent en point d’appui et pour faire jouer les autres". "Je pense qu’Edi a été absolument brillant aujourd’hui, a repris son coéquipier Victor Lindelof. Il a montré quel type de joueur il était, son expérience. Il a été top dans sa manière de gérer le match, de contrôler le ballon et bien sûr de marquer".

Manchester comprend ce que les supporters parisiens savaient déjà : un Cavani en confiance est un Cavani redoutable. Et quoi de plus évocateur, à ce sujet, que ses deux premiers gestes décisifs contre la Roma : une passe décisive en une touche, puis une frappe pleine lucarne là encore en une touche, juste après un rebond loin d’être évident. Revenu dix jours après la blessure pour de longues semaines d’Anthony Martial, l’Uruguayen a plutôt le sens du timing. Et à plus d’un titre.

"Il sait que j’aimerais l’avoir pour une année supplémentaire"

Son retour en forme intervient en plein money time, avec un but à Tottenham qui a beaucoup compté dans la course au top 4, et donc cette masterclass en demi-finale de Coupe d’Europe. Il concorde, aussi, avec le retour au tout premier plan de Paul Pogba, pour former avec Bruno Fernandes ce qui pourrait être le trio fort de la fin de saison mancunienne. Et puis, comment ne pas évoquer l’avenir du buteur de 34 ans.

En fin de contrat en juin prochain, Cavani était annoncé proche de Boca Juniors depuis plusieurs semaines. Mais ses récentes performances ont visiblement tout changé, notamment aux yeux d’un Solskjaer en mission pour convaincre son joueur de prolonger. "Il connaît mon ressenti, il sait que j’aimerais l’avoir pour une année supplémentaire, a assuré le coach des Red Devils. On en a parlé, je comprends que cela a été très difficile pour lui. Je lui ai promis qu’Old Trafford et Manchester sont des endroits très différents avec des fans".

Cavani a parfaitement choisi son moment

Si Cavani revit, il a effectivement vécu un début d’aventure beaucoup plus contrasté chez les Red Devils. Entre ses sept mois sans jouer avant d’arriver en Angleterre, une suspension et plusieurs pépins physiques, l’aventure aurait pu prendre une tournure bien moins glorieuse. "Mais il a travaillé dur et montré ses qualités", a reconnu Solskjaer. Des propos de nature à convaincre l’ancien Napolitain ? Lien de cause à effet ou pas, ESPN et la BBC ont annoncé vendredi qu’une officialisation de sa prolongation pourrait intervenir la semaine prochaine.

D’ici là, l’Uruguayen aura une nouvelle occasion en or de briller, dimanche, lors du "derby d’Angleterre" contre Liverpool (17h). Une rencontre qui, au-delà de son standing, pourrait permettre à United de verrouiller presque définitivement sa qualification pour la prochaine Ligue des champions. Le tout quelques jours avant de valider un éventuel billet pour la finale de la Ligue Europa. Des perspectives réjouissantes pour Cavani à court terme… et un constat qui s’impose pour United à moyen terme : les folies sur le marché des transferts, s’il y en a, seront réservées à un cercle très restreint de clubs. Dans ce contexte, prolonger son troisième meilleur buteur devient, tout à coup, tellement évident. Cavani brille, et il a parfaitement choisi son moment.

