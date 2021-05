Manchester United n'est pas encore assuré de terminer deuxième du classement. Ce mardi soir, les Red Devils ont concédé le match nul contre Fulham (1-1), lors de la 37e journée de Premier League. A Old Trafford, Edinson Cavani avait pourtant ouvert la marque (15e), avant que Joe Bryan ne finisse ensuite par égaliser (76e). D'ores et déjà qualifiés pour la Ligue des champions, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer vont devoir encore patienter avant de savoir s'ils seront bien également les dauphins de Manchester City à l'issue de cet exercice.

Pourtant, tout semblait réuni pour que Manchester United renoue avec le succès dans l'élite, après deux défaites de rang. Devant près de 10 000 spectateurs, pour la première fois depuis de longs mois, les Red Devils n'ont pas attendu bien longtemps avant de faire le spectacle. D'un magnifique lob, Edinson Cavani est parvenu à tromper Alphonse Areola, bien trop avancé (15e, 1-0).

Premier League Liverpool peut encore rêver de la C1 13/05/2021 À 21:25

De Gea a délivré une passe décisive

Edinson Cavani n'est que le troisième joueur de Manchester United à atteindre plus de dix buts en une seule saison de Premier League en étant âgé de plus de 33 ans, après Teddy Sheringham en 2000-01 et Zlatan Ibrahimovic en 2016-17. Un but intervenu après une passe décisive de David de Gea. L'Espagnol est le quatrième gardien de but à délivrer une passe décisive en Premier League pour Manchester United, après Peter Schmeichel (x3), Tim Howard et Edwin van der Sar.

Malgré ce grand retour du public, les Mancuniens se sont montrés ensuite bien incapables de breaker, malgré de nombreuses occasions en leur faveur. Meilleur buteur local dans l'élite, avec 18 réalisations, Bruno Fernandes s'est démené, mais ses nombreuses tentatives cadrées ont surtout permis à Areola de s'illustrer (26e, 43e, 67e, 80e), alors que Mason Greenwood n'a pas été plus en réussite (74e).

En face, les Cottagers, 18es et d'ores et déjà relégués en Championship, ont joué les coups à fond. André-Frank Zambo Anguissa (30e), Fabio Carvalho (38e, 61e) mais également Ademola Lookman (61e) sont parvenus à mettre en danger David de Gea, particulièrement vigilant, jusqu'au dernier quart d'heure de jeu. A la 76e minute, le portier espagnol s'est retrouvé complètement abandonné par sa défense et Joe Bryan, bien seul au second poteau, en a profité pour l'ajuster de la tête, pour l'égalisation (76e, 1-1).

Malgré cette incapacité à valider un résultat positif, Manchester United conserve malgré tout cinq unités d'avance sur le troisième Leicester. De quoi envisager sereinement la fin de saison, alors que les Red Devils ont encore notamment la finale de Ligue Europa à disputer (le 26 mai, contre Villarreal).

Plus d'infos à suivre...

Premier League Retour en grâce, Bruno Fernandes, marché timoré : Et si Pogba avait tout intérêt à rester ? 12/05/2021 À 22:53