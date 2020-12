José Mourinho dort bien en ce moment. Enfin, on le suppose. Car, contrairement à certains de ses collègues qui s’arrachent les cheveux pour trouver la bonne animation offensive, le Portugais n'a pas à se torturer l’esprit au moment de faire ses compositions d’équipe. Harry Kane en pointe. Heung-min Son à côté. Voilà pour caricaturer.

Mais le cliché trouve sa part de vérité. Ce dimanche, les deux hommes ont fait plier à eux seuls une arrière-garde des Gunners ridiculisée par un duo insaisissable. Acte I : Kane décroche superbement et lance Son sur la gauche. Le Sud-Coréen va jusqu’au bout de ses idées et punit Arsenal sur la première contre-attaque du match avec une frappe lumineuse (1-0, 14e). Dixième passe décisive pour l’Anglais cette saison (oui, oui, vous avez bien lu), la huitième pour son compère d’attaque.

Meilleur duo statistique d’Europe

Acte II : On prend les mêmes et on inverse. Contre d’une rapidité folle, Son fixe la défense à l’entrée de la surface et sert Kane venu porter le surnombre dans son dos. La suite ? Une praline brutale pour faire le break (2-0, 45+1e). Et un nouveau pion frappé du sceau de l’incroyable duo.

Cette saison, en Premier League, ils présentent donc un bilan de 18 buts (10 pour Son, 8 pour Kane) et de 13 passes décisives (3 et 10). C’est évidemment le meilleur bilan statistique d’Europe pour un duo, devant Lewandowski-Muller (18 et 10) et Mbappé-Kean (15 et 5). Alors, comment expliquer cette réussite ?

Et si Kane était le meilleur joueur de Premier League ?

D'abord avec une animation offensive dessinée par un José Mourinho conscient de tenir là une arme fatale pour la saison des Spurs. Kane en homme à tout faire, premier point de relais offensif, point d’appui des Londoniens et rampe de lancement parfaite. Son en voltigeur habile et en finisseur qui ne cesse de progresser. C’est ainsi qu’il a imaginé son tandem, capable aussi de s’adapter en fonction des circonstances.

"J’avais imaginé Kane dans la surface, à 'nettoyer' les ballons avec Sonny (Son, NDLR) comme ailier les 60 premières minutes de jeu puis comme second attaquant, a expliqué l’entraîneur des Spurs. Mais parler d’eux, ce n’est pas seulement parler du fait qu'ils marquent des buts ou qu’ils soient des joueurs de classe mondiale. C'est aussi souligner qu’ils sont juste incroyables pour l’équipe et qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes pour nous aider".

Harry Kane et Son Heung-min Crédit: Getty Images

Plus que cinq avant d’égaler des légendes

Fidèle à sa réputation de leader collectif, Kane n’a pas voulu tirer la couverture vers lui, même s’il admet que les choses ne font sans doute que commencer. "Honnêtement, c’est juste qu’on se sent super bien, a-t-il avancé pour légitimer ces folles statistiques. Peut-être aussi qu’on entre dans le meilleur moment de notre carrière. En tout cas, on se comprend de mieux en mieux. On est ravi du résultat mais aussi de la manière dont on a défendu". La touche Mourinho, sans doute.

Alors, quelle suite pour Batman et Robin ? Un record qui va rapidement tomber. Avec 31 buts au compteur depuis le début de leur association, les deux hommes ne sont qu’à cinq petits but du duo Didier Drogba – Franck Lampard, tandem le plus prolifique de l'histoire de Premier League (36 buts). Ça vous classe une performance.

Mais les deux ont une autre mission en tête : ramener les Spurs au sommet de l'Angleterre. Leurs dernières prestations face à des "gros" a de quoi inciter à l’optimisme. Même Mourinho l’a murmuré après coup : "On a grandi, a estimé le Portugais. Je pense que beaucoup nous voyaient lâcher des points face à trois adversaires de ce calibre (Manchester City, Chelsea et Arsenal) et ainsi revenir à la normale. Mais on ne revient pas à la normale, on est là". Plus que jamais porté par un duo qui n’a pas fini de faire des étincelles.

