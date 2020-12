Dans le nord de Londres, plus que jamais, certains vivent des jours très heureux quand les autres se demandent comment retrouver le sourire. En disposant d’Arsenal 2-0, Tottenham a repris la tête de la Premier League, sans la manière, mais avec des supporters pour la première fois depuis plusieurs mois. Le duo magique des Spurs, avec Heung-min Son et Harry Kane, a fait la différence en première période. L’Anglais a trouvé le Sud-coréen sur le premier but (15e), avant que les rôles s’inversent pour le but du break, juste avant la pause (45e+1).

Il n’y a pas eu grand-chose d’autre à se mettre sous la dent, pour les hommes de José Mourinho, qui ont marqué deux fois sur contre-attaque avant de fermer la boutique. Pendant une heure et demie, Arsenal a tenu le ballon, parfois avec de bonnes idées, mais sans jamais réussir à trouver la faille dans la meilleure défense du championnat. Les Gunners ont surtout tenté de passer par les côtés et les centres dans la surface de Tottenham se sont comptés par dizaines. Mais il y avait trop rarement quelqu’un à la retombée et l’inefficacité d’Aubameyang, deux buts seulement cette saison en Premier League, a de quoi inquiéter.

Des Gunners qui font peine à voir

Le Gabonais, aligné en pointe, a traversé le match comme un fantôme. Il n’a pas été aidé par Willian, encore une fois pas très heureux dans ses choix, ni par la sortie de Thomas Partey, de retour de blessure et victime d’une rechute en fin de première période. Lacazette et Saka, remuants, n’ont pas réussi à sauver les meubles. Les Gunners n’ont donc plus gagné en championnat depuis un déplacement à Old Trafford le 1er novembre. Pire, ils n’ont marqué que deux buts lors de leurs sept derniers matchs et tombent à la 15e place du classement.

Heureusement pour Mikel Arteta, les matchs qui se profilent devraient être plus abordables, face à Burnley et Southampton. Du côté de Tottenham, après avoir pris sept points en trois rencontres face à Manchester City, Chelsea et Arsenal, la suite du calendrier promet d'être corsée. D’ici quinze jours, les Spurs se déplaceront à Liverpool et recevront Leicester. Le tout dans la peau d’un candidat au titre à l’allure de plus en plus sérieuse.

