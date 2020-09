Fou, fou, fou. Encore et encore. Deux matches, deux scenarii absolument dingues. Une semaine après une défaite sans queue ni tête à Liverpool (4-3), le Leeds de Marcelo Bielsa, qui a remporté cette après-midi son premier match de Premier League depuis 2004, s'est imposé sur le même score face au Fulham du pauvre Alphonse Areola (4-3). A noter que six buts ont été inscrits en 33 minutes, entre la 34e et 67e minute... Décidément dingue.