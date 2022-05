Devant le tribunal de Chester, Benjamin Mendy a plaidé non coupable. Ce lundi, le joueur français de Manchester City a nié les sept viols, la tentative de viol et l'agression sexuelle dont il est accusé par six femmes. Ces faits se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire. L'affaire avait démarré fin août 2021 quand le club de Manchester City avait annoncé la suspension de l'ancien Monégasque, sous contrat jusqu'en juin 2023, sans autre explication.

"Il y a une part de victimisation dans le discours de Guardiola"

Ad

Placé en détention provisoire, le champion du monde de 2018 avait été libéré début janvier et placé sous contrôle judiciaire, dans l'attente de son procès qui doit s'ouvrir le 25 juillet. Début janvier, The Sun révélait que Benjamin Mendy avait été transféré, pendant la période de Noël, dans la prison de Strangeways à Manchester, qui est considérée comme l'une des plus dures et sécurisées d'Angleterre où résident les meurtriers les plus médiatisés du pays.

Premier League Kamara file à l'anglaise : Aston Villa l'engage pour cinq ans IL Y A 6 HEURES

Benjamin Mendy était devenu le défenseur le plus cher de l'histoire en 2017 quand les Citizens avaient déboursé 52 millions de livres (environ 61,4 millions d'euros au cours actuel) pour s'attacher ses services. Mais la carrière du joueur de 27 ans a été freinée depuis quatre ans par des blessures. Sa vie en dehors du terrain n'a pas toujours été exemplaire, les impitoyables tabloïds anglais se délectant à l'automne 2020 de la saisie de sa Lamborghini, d'une valeur de plus de 500.000 euros, qu'il conduisait sans permis ni assurance.

Premier League Klopp se projette vers la suite : "Si on veut gagner gros, il faut accepter de perdre gros" IL Y A 18 HEURES