Le point final se rapproche au fur et à mesure que la tendance se confirme. Déjà évoqué mercredi dans les colonnes de L'Equipe , un possible départ de Paul Pogba en fin de saison, lui dont le contrat expire avec Manchester United, est bel et bien une possibilité. Courtisée par le PSG, la Juventus ou encore le Real Madrid, la "Pioche" ne serait plus vraiment heureux de l'autre côté de la Manche selon Patrice Evra.