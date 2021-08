Dominant, je dirais." C'est ainsi que le Belge a décrit sa propre prestation au micro de Sky Sports C'était écrit. Parce que Romelu Lukaku a pris l'habitude de terroriser toutes les défenses. Et parce que celle d'Arsenal est loin d'être la plus sécurisante. Cela n'a pas manqué. Pour son grand retour sous le maillot des Blues, le Diable Rouge a marché sur les Gunners. L'enthousiasme des hommes de Mikel Arteta en début de match a rapidement été douché. Quand "Rom" s'est mis en action, c'est devenu un carnage. "." C'est ainsi que le Belge a décrit sa propre prestation au micro de Sky Sports après la victoire des Blues à l'Emirates (0-2) . Et le mot n'est vraiment pas trop fort.

Son but résume à peu près tout. Il y a eu son travail dos au but sur un service de Matteo Kovacic pour se jouer du pauvre Pablo Mari et décaler idéalement Reece James, un vrai cauchemar pour les Gunners lui aussi. Il y a eu l'appel, parfait, en plein cœur de la surface pour se défaire de se qui restait de la défense d'Arsenal. Finir n'a été qu'un jeu d'enfants. A la sortie du premier quart d'heure, il avait déjà ouvert son compteur buts sous le maillot des Blues. Et signé son retour au sein d'un club où il avait évolué entre 2011 et 2013 , et qui a déboursé 115 millions d'euros pour le faire revenir.

Premier League En patron, Lukaku surclasse Arsenal et permet à Chelsea d’enchainer IL Y A 2 HEURES

Cela sentait le bon investissement. Sa première face à Arsenal ne laissera certainement pas penser le contraire. Il y a eu le but, mais il y a eu aussi tout le reste. Lukaku aurait signé un doublé sans un miracle de Bernd Leno pour détourner sa reprise surpuissante sur la barre. "Il y a de bons gardiens dans cette ligue et l'arrêt était vraiment bon, a reconnu le Belge. J'étais fou de ne pas avoir marqué." Il aurait délivré sa première passe décisive sans un nouvel exploit du portier des Gunners sur un tir de Kai Havertz. Sur le plan statistique, il aurait pu signer des débuts encore plus impressionnants.

"Il nous donne quelque chose que nous n'avions pas"

Qu'importe pour Chelsea. Lukaku a toutes les chances d'affoler les compteurs. Mais si son impact est monumental, c'est d'abord dans le jeu. Il offre d'ores et déjà à ces Blues pourtant ultra-compétitifs cette puissance et ce point de fixation qui leurs faisaient encore défaut en attaque. "C'est une vraie performance d'avant-centre, du début à la fin, a souligné l'ancien international anglais Gary Neville. Pas seulement son but, c'est son jeu ultra-complet qui a fait la différence entre les deux équipes."

Un constat partagé par Thomas Tuchel, ravi de voir à quelle vitesse Lukaku a montré tout ce qu'il pouvait apporter à Chelsea. "Je suis très heureux de la façon dont il s'est déjà intégré, c'est un gars très intelligent qui aime être dans le groupe, s'est réjoui l'entraîneur des Blues. C'est un leader très démocrate, il parle à tout le monde, il est amical et est totalement compétitif. Il nous donne quelque chose que nous n'avions pas, dans sa façon de protéger les ballons. Vous ne pouvez pas commencer mieux qu'avec un but et il a créé quelques occasions."

C'est bien le chaînon qui manquait aux Blues pour être encore plus redoutable. Et tout le monde à Chelsea l'avait bien compris. "Vous avez vu beaucoup de choses, non seulement de moi, mais l'équipe s'est très bien adaptée, ils m'ont rendu la vie très confortable et je n'étais pas stressé en entrant dans le jeu, a apprécié Lukaku. En fin de compte, je veux travailler dur pour l'équipe, marquer et créer des occasions. J'ai travaillé là-dessus et cette équipe est très talentueuse. Ce sont les champions d'Europe, ils veulent continuer à construire et je veux continuer à gagner." Arsenal en a déjà fait les frais. Et Liverpool, adversaire des Blues la semaine prochaine, a de quoi trembler.

Romelu Lukaku marque contre Arsenal Crédit: Getty Images

Premier League Chelsea a fait vivre un cauchemar à Vieira 14/08/2021 À 15:50