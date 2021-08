Cette fois, il s'en va définitivement. A Chelsea depuis 2014 mais prêté à plusieurs reprises depuis, Kurt Zouma a été transfert à West Ham, ce samedi. L'international tricolore a signé un contrat de quatre ans. Le montant du transfert, non communiqué par les Hammers, est estimé à 29,8 millions de livres (environ 34,8 millions d'euros) par la presse spécialisée. A 26 ans, l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne arrive à West Ham dans la peau d'un titulaire en puissance.

"Il a toujours été notre premier choix, et je suis très heureux qu'il soit maintenant notre joueur", a indiqué l'entraîneur David Moyes, dans une déclaration publiée sur le site du club. West Ham est actuellement leader provisoire de Premier League, après trois journées, mais a déjà encaissé cinq buts. Zouma était plutôt un défenseur de complément à Chelsea, où il est arrivé en 2014. Il a notamment fait l'objet d'un prêt à Stoke City et Everton entre 2017 et 2019.

Il a disputé 36 matches la saison dernière à Chelsea, mais n'a participé à la Ligue des Champions que jusqu'au stade des huitièmes de finale, avant d'être progressivement mis sur le banc après l'arrivée de Thomas Tuchel à la tête des Blues, en début d'année. International depuis 2015, Zouma était dans le groupe qui a pris part à l'Euro en juin dernier. Le défenseur aux 8 sélections est attendu lundi à Clairefontaine pour le prochain rassemblement de l'équipe de France, dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022.

