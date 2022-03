Nouvel épisode dans "l'affaire Zouma" outre-Manche. Yoan Zouma, le jeune frère de Kurt Zouma, est désormais poursuivi par la RSCPA (la SPA britannique) de violation de la loi relative au bien-être animal, a annoncé mercredi son club, Dagenham and Redbridge (D5). "Dagenham and Redbridge prend acte de la décision de la RSPCA d'inculper Yoan Zouma dans le cadre de la loi sur le bien-être animal de 2006", écrit le club sur son site internet.

Tout en réitérant qu'il condamne "toute forme de cruauté envers les animaux", le club annonce aussi que le joueur, qu'il avait suspendu au moment des faits, pouvait maintenant rejouer. "Yoan continue à coopérer pleinement avec la RSPCA", mais "quatre semaines se sont passées depuis l'incident et le club estime que toute suspension supplémentaire serait néfaste pour le club comme pour le joueur", explique-t-il. "La décision a donc été prise de le remettre à la disposition (du groupe) pour jouer", ajoute-t-il, tout en précisant qu'il se "réserve le droit de prendre d'autres mesures supplémentaires qu'il jugera nécessaire une fois que la procédure judiciaire sera terminée".

Kurt Zouma avait écopé d'une amende de 300.000 euros

Yoan Zouma (23 ans) est soupçonné d'avoir enregistré et diffusé la vidéo où l'on voyait l'international français de 27 ans donner un coup de pied et une claque à son chat . Kurt Zouma, sur lequel ni son club de West Ham ni la RSPCA n'ont communiqué pour le moment, n'avait pas été suspendu et avait même joué un match le soir de la révélation de l'affaire, provoquant une immense vague de protestation.

Le joueur avait finalement écopé d'une amende de 300.000 euros, la plus élevée possible, par son club et l'équipementier sportif Adidas avait rompu un contrat de sponsoring avec le joueur. En France, la SPA avait écrit à la Fédération française de football pour demander qu'il soit banni de la sélection nationale. Mais le président Noël Le Graët avait seulement qualifié ses agissements d'acte "de violence gratuit, bête et méchant", tout en insistant sur le fait qu'il était "un garçon connu pour être respectueux, positif" et espérant "qu'il en tire la leçon qui s'impose".

Kurt Zouma a également été depuis régulièrement la cible de nombreuses railleries sur les terrains de Premier League.

