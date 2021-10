Newcastle United s'apprête à changer d'ère. Selon les informations de Sky Sports , l'actuel dix-neuvième du championnat d'Angleterre, la Premier League et un consortium saoudien (ndlr : Composé d'un fonds d'investissement public d'Arabie saoudite qui représenterait 80%, PCP Capital Partners et Reuben Brothers) seraient sur le point de trouver un accord pour le rachat des Magpies . Le média britannique précise qu'il pourrait même intervenir dans les prochaines heures.

Les opérations sont également liées au fait que l'État du Golfe s'apprêterait à lever son interdiction de beIN Sports, basé au Qatar. Le diffuseur, qui détient les droits de la Premier League au Moyen-Orient, a été interdit par l'Arabie saoudite en 2017 dans le cadre de son blocus diplomatique. D'après la presse anglaise, le rachat se chiffrerait à quelque 300 millions de livres sterling, soit environ 352 millions d'euros.

Premier League Salaire XXL, ambition collective retrouvée : Pogba penche vers une prolongation à Manchester United IL Y A 3 HEURES

Le rachat de Newcastle par un consortium saoudien était déjà dans les tuyaux courant 2020. Mais les opérations avaient été stoppées quelques mois plus tard. "L'accord commercial entre le groupe d'investissement et les propriétaires du club a expiré et notre projet d'investissement n'a pas pu être soutenu, en particulier avec un manque de clarté quant aux circonstances dans lesquelles la prochaine saison commencera et les nouvelles normes qui se présenteront", avait alors fait savoir le camp saoudien dans un communiqué en juillet 2020. Désormais, les choses devraient s'accélérer. La Premier League est donc prévenue : Newcastle pourrait prochainement rejouer les premiers rôles en championnat.

"Si la Belgique ne gagne pas la Ligue des Nations mais bat la France, ce sera une victoire"

Premier League Cristiano Ronaldo sur le banc contre Everton : Ferguson critique la décision de Solskjaer HIER À 12:47