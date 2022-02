Le déclin de Pierre-Emerick Aubameyang s'arrêtera là avec les Gunners. Leader de l'attaque, puis capitaine des Gunners, l'attaquant de 32 ans a progressivement tout perdu ces dernières semaines, de son brassard à sa place dans le groupe de Mikel Arteta. Jusqu'à l'inévitable donc, à savoir la résiliation de son contrat.

Deux trophées avec Arsenal

Arsenal l'a officiellement communiqué ce lundi soir. "Nous souhaitons à Auba le meilleur pour le prochain chapitre de sa carrière, et nous le remercions pour sa contribution au club", peut-on notamment lire dans le message officiel du club londonien. Avec les Gunners, l'international gabonais aura marqué 92 buts en 162 matches, avec deux trophées à la clé : une FA Cup et un Community Shield, qu'il avait grandement contribué à remporter.

Mais depuis la fin 2021, le courant ne passait plus entre "PEA" et sa direction, ni entre lui est ses coéquipiers d'ailleurs. Il est désormais attendu au FC Barcelone, où il arrivera en tant que joueur libre. Un contrat de six mois l'y attend.

