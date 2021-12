Antonio Conte n’a pas pu s’empêcher d’exprimer sa joie au coup de sifflet final du match entre Tottenham et Brentford. Et pour cause : ses Spurs ont enchaîné un deuxième succès de rang en Premier League (2-0) et le coach italien est toujours invaincu en championnat depuis qu’il a repris l’équipe londonienne. Auteur d’un match tout en contrôle, sans réelle intensité, Tottenham réalise une excellente opération au classement. Le club remonte au sixième rang, à deux points de la quatrième place de West Ham, et compte un match en moins.

Le chemin pour retrouver un Tottenham flamboyant est encore long mais, au moins, les Spurs engrangent de la confiance, petit à petit, et, surtout, des points précieux. Dans le derby les opposant aux Bees, ils n’ont jamais vraiment été inquiétés. Peu spectaculaire, le match a été correctement géré par les joueurs de Conte, parvenant par exemple à bien calmer les rares temps forts de Brentford. Tottenham a surtout eu la bonne idée de vite trouver la faille face à une équipe bien regroupée. C’est le pauvre Sergi Canos qui a permis aux Spurs de virer en tête, en marquant contre son camp à la réception d’un corner (1-0, 13e). Tottenham a ensuite eu des munitions pour faire le break, mais s'est heurté aux interventions décisives d'Alvaro Fernandez (36e, 37e).

L’effet Conte

Le gardien espagnol du promu n’a en revanche rien pu faire sur la contre-attaque éclair synonyme de but du break pour Tottenham. Parfaitement lancé par Harry Kane dans le couloir gauche, Sergio Reguilon a pu faire une offrande à Heung-Min Son, qui n’avait plus qu’à mettre le ballon au fond (2-0, 65e). C’était un peu cruel pour les Bees, puisqu’ils commençaient enfin à se montrer un peu plus à leur aise sur le front de l’attaque. Sur l’ensemble de la rencontre, Hugo Lloris aura quand même passé une soirée très tranquille, en se montrant impérial dans les airs quand il le fallait.

"Référence tactique", sacré caractère et rôle hybride : Rangnick, ça peut être explosif !

C’est donc un troisième match de suite sans défaite pour Tottenham, version Antonio Conte, dans le championnat anglais. Les Spurs sont encore loin du compte, en termes de jeu, mais force est de reconnaître qu’ils retrouvent un peu de solidité, avec un état d’esprit bien meilleur qu'en début de saison. En tout cas, l’électrochoc a lieu pour les Londoniens, qui sont en train de frapper à nouveau à la porte du Big Four de Premier League.

