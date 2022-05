Tout semblait pourtant ficelé. Mais la vente de Chelsea à Todd Boehly pourrait finalement s'avérer plus périlleuse que prévu et tomber une première fois à l'eau. Les dernières informations en provenance du Royaume-Uni font désormais état "" de la part du gouvernement britannique quant aux fonds obtenus par Roman Abramovich si le deal venait à aboutir. Le président russe des Blues avait été poussé à la vente suite à ses liens avec le chef d'Etat russe Vladimir Poutine, alors que le Royaume-Uni impose d'importantes sanctions sur de nombreux oligarques russes et leurs avoirs, en pleine guerre en Ukraine.