Je l'ai fait un petit peu pour mon père, a-t-il confié. Je suis né en Angleterre (ndlr : à Leeds) et je suis fan de Manchester City depuis toujours. Je connais beaucoup de choses sur le club. Je me sens donc un peu comme à la maison ici et je pense que je peux donner le meilleur de mon football." Alf-Inge Haaland à Manchester City, c'est une toute autre époque. Une période où les Citizens n'étaient que l'ombre de leurs rivaux de United. Le hasard fait souvent bien les choses. Erling Haaland s'est officiellement engagé avec Manchester City le 13 juin 2022... soit exactement 22 ans après Alf-Inge Haaland. Son père, le désormais ex-buteur de Dortmund en a fait référence dans le communiqué de présentation publié par les Citizens.

Une somme importante pour l'époque", rappelle 13 juin 2000. Le milieu international norvégien (34 sélections), rompu aux joutes de la Premier League sous les couleurs de Nottingham Forest (1993-97) et de Leeds United (1997-2000), arrive chez l'autre club de Manchester, alors promu dans l'élite du foot anglais, contre un transfert de 3,75 millions d'euros. "", rappelle Philippe Auclair, spécialiste du football anglais et chroniqueur pour Eurosport

"C'est un joueur qui avait une certaine réputation en Angleterre, rappelle-t-il. Il a fait partie de cette équipe de Leeds United qui était en pleine bourre et qui s'était qualifiée pour la Ligue des champions (ndlr : en 2000). Ce n'était pas une star mais un joueur important de David O'Leary. Cependant, s'il fallait le comparer à des milieux de Chelsea, Manchester United ou Arsenal de l'époque, il faisait partie de la catégorie d'en-dessous."

Alf-Inge Haaland était plus un joueur de devoir et d'utilité. Mais pas plus que ça

Arrivé au cours de la saison 2000-01 en provenance de Newcastle United, Laurent Charvet n'a pas oublié "le très bon accueil" du Norvégien. "C'est quelqu'un de bienet simple, nous confie le vainqueur de la Coupe des Coupes 1998 avec Chelsea. Il était professionnel, accessible et ne faisait pas d'écart. Dans les petits jeux à l'entraînement, il était tout le temps joyeux et souriant. Il encaissait bien la pression. C'était un bon coéquipier."

Pour son premier - et quasiment seul - exercice avec Manchester City, Alf-Inge Haaland a joué 35 matches de championnat. Tous en qualité de titulaire. "A son poste de milieu défensif, il récupérait pas mal de ballons. Il ne lâchait rien et était dur sur l'homme, se souvient l'ex-joueur français. Il n'était pas trop rapide mais avait un bon foncier. Il était également technique et effectuait de bonnes relances." Quand il voit Erling Haaland se débattre aujourd'hui aux avants-postes, Laurent Charvet retrouve parfois son ancien coéquipier.

"Je le reconnais quand il finit les actions avec sa gnaque ou lorsqu'il tacle, compare-t-il. Il n'avait pas souvent l'opportunité d'être face au but, mais il était adroit. Enfin, je me souviens que même s'il fallait mettre sa jambe en opposition et que c'était dangereux, Alf-Inge le faisait."

Malgré son impact au milieu du terrain, la trace laissée par le Norvégien à Manchester City reste "limitée voire quasi-inexistante". "On ne parlerait pas d'Alf-Inge Haaland à Manchester City aujourd'hui si son fiston n'avait pas signé chez les Citizens, souligne Philippe Auclair. Sa seule saison pleine s'est conclue par une relégation. A l'époque, Shaun Goater ou Paulo Wanchope ont davantage marqué les esprits au sein de cette équipe. Alf-Inge Haaland était plus un joueur de devoir et d'utilité. Mais pas plus que ça. Si tu parles d'Alf-Inge Haaland à des supporters de Manchester City, ils feront plus le lien avec Roy Keane plutôt que ses trois buts marqués en Premier League en 2000-01."

Vingt-deux ans après son père Alf-Inge, Erling Haaland rejoint Manchester City. Crédit: Quentin Guichard

En effet, Roy Keane sera à jamais lié à la carrière du père d'Erling Haaland. En ce 21 avril 2001, à la fin du match Manchester United-Manchester City (1-1, 35e journée de Premier League), le milieu irlandais plante ses crampons dans le genou droit du Norvégien. Un geste d'une grande brutalité qui a fait le tour des télés du monde entier. "Alf-Inge Haaland a été perçu comme la cible d'une attaque préméditée de Roy Keane", précise Philippe Auclair.

Le tacle de Keane n'a pas provoqué la fin de carrière d'Haaland

Exclu, l'ex-numéro 16 de Manchester United est supendu... trois matches. Un an plus tard dans son autobiographie, Roy Keane écrit que le Norvégien, auteur d'insultes après la grave blessure de l'Irlandais à un genou quatre ans plus tôt, "avait eu ce qu'il méritait". Des confessions qui lui valent cinq matches de suspension et une amende d'environ 175 000 euros (elle avait été de 6 000 euros après son tacle sur Alf-Inge Haaland).

Contrairement aux idées reçues, la violente agression de Roy Keane n'a pas provoqué la fin de carrière de Haaland père. "Il se fait tacler au niveau du genou droit. Mais le genou qui a été opéré et qui cause la fin de carrière d'Alf-Inge Haaland, c'est le gauche. Il a fini le match contre Manchester United puis la saison de Premier League. Quatre jours après la rencontre, il a même joué avec la Norvège en amical contre la Bulgarie (2-1)", se souvient Philippe Auclair.

La saison suivante en Championship, le milieu de terrain jouera les trois derniers matches de sa carrière en Angleterre. Vingt ans plus tard, un nouvel Haaland débarque. Avec une attente complètement différente.

