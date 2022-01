"Je suis ravi d'annoncer que je signe à Brentford. Je suis impatient de jouer et de vous revoir très bientôt". Dans un court message vidéo publié sur le compte Twitter de Brentford, Christian Eriksen a annoncé son retour sur les terrains. Ce lundi, l'actuel 14e de Premier League a officialisé la signature du milieu international danois, victime d'un malaise cardiaque lors du match Danemark-Finlande (0-1) l'été dernier à l'Euro, jusqu'en juin prochain.

L'ancien joueur de Tottenham, qui porte désormais un défibrillateur cardiaque, a réussi sa visite médicale et va donc retrouver la Premier League, deux ans après l'avoir quittée pour l'Inter Milan (ndlr : il a résilié en décembre dernier car le port d'un pacemaker est incompatible avec les règlements de la Série A). Avec le club de la grande banlieue de Londres, il retrouve son compatriote Thomas Frank, qui a entraîné les sélections de jeunes du Danemark au début des années 2010.

Les fans de Brentford peuvent être assurés que nous avons effectué les vérifications préalables pour nous assurer que Christian est dans la meilleure forme possible

"J'ai hâte de retravailler avec Christian, a souligné le technicien scandinave sur le site de Brentford. C'est une opportunité incroyable de recruter un top joueur mondial. Il ne s'est pas entraîné en équipe depuis sept mois, mais il a beaucoup travaillé seul." "La première fois que nous avons évoqué la possibilité de faire venir Christian à Brentford est au moment où il s'apprêtait à quitter l'Inter", a confié Phil Giles, le directeur du football de Brentford, dans un premier temps.

"Naturellement, le processus pour la signature du contrat de Christian a été plus long que d'habitude, a-t-il ajouté. Je comprends que cela puisse interroger. Afin de respecter le secret médical de Christian, nous n'entrerons pas dans les détails. Mais les fans de Brentford peuvent être assurés que nous avons effectué les vérifications préalables pour nous assurer que Christian est dans la meilleure forme possible pour revenir jouer au football. Nous sommes sûrs qu'il aura un grand impact à Brentford et en Premier League d'ici la fin de la saison."

"Il n'y a aucune raison pour que je m'arrête, a-t-il déclaré. Mon but est de jouer la Coupe du monde au Qatar". Le Danois a désormais dix mois pour tenter d'accrocher le wagon qui mène au Mondial. Le joueur qui fêtera ses 30 ans le 14 février s'est entraîné ces dernières semaines à Odense (Danemark) puis avec la réserve de l'Ajax , son ancien club. Au début de l'année, Christian Eriksen avait été clair sur ses ambitions dans un entretien accordé à la télévision danoise DR., a-t-il déclaré.". Le Danois a désormais dix mois pour tenter d'accrocher le wagon qui mène au Mondial.

