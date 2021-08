Les images font froid dans le dos. Lors de la 60e minute du match amical entre Leicester et Villarreal (3-2) ce mercredi soir, Wesley Fofana effectue une remontée de balle au milieu du terrain lorsqu'il est soudainement fauché sur le côté par Fer Nino, l'attaquant du club espagnol. Le Français se tord de douleurs avant d'être pris rapidement en charge et transporté à l'hôpital. Quelques heures plus tard, l'ancien Stéphanois, transféré quelque 40 millions d'euros bonus compris l'été dernier chez les Foxes , a donné de ses nouvelles sur Instagram.

"Merci à tous pour vos messages de soutien. C'est une mauvaise journée mais je suis dans un formidable club avec une équipe médicale très performante. Je vous donnerai des nouvelles dès que possible, quand j'aurai un diagnostic final. Mais je peux déjà annoncer qu'il s'agit d'une fracture du péroné. Je reviendrai bientôt et plus fort, ne vous inquiétez pas", a écrit Wesley Fofana. L'ancien Stéphanois manquera donc le Community Shield ce samedi face à Manchester City et la première journée de Premier League, le 14 août contre Wolverhampton. Mais l'inquiétude est de mise au regard des images et du premier diagnostic.

