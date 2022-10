Manchester City est-il Haaland-dépendant ? La question peut surprendre et placerait l'attaquant norvégien au-dessus d'un club double champion d'Angleterre en titre et d'une équipe qui n'a plus grand-chose à prouver. Posez le contexte d'un bloc bas qui prive les Cityzens de tout espace et vous obtenez une question un peu plus pertinente. Kevin De Bruyne, auteur du seul et magnifique but face à Leicester ce samedi , n'a en tout cas pas manqué de noter que son équipe avait gagné sans son sérial-buteur.

A Copenhague et à Dortmund en Ligue des champions, son absence puis son remplacement à la pause avaient conduit à deux matches nuls sans but. En Premier League, jamais City n'a joué sans son buteur robotique. Et sa seule défaite fut celle face à Liverpool (1-0). Factuellement, City n'avait encore jamais gagné sans Erling Haaland cette saison. Avec 22 buts (sur 37 au total) en 16 matches, l'ancien du Borussia avait d'ailleurs pris une sacrée importance dans le rendement des siens.

City moins inspiré sans Haaland ?

Pep Guardiola n'a pas passé le plus beau des après-midi sur le banc d'un King Power Stadium comble. Il faut dire que le Leicester de Brendan Rodgers avait choisi un plan tactique ultra-simple et peu ambitieux : placer les onze joueurs en 4-5-1 dans son camp et priver City des espaces dont il raffole. "Ils étaient 10 à jouer bas, c'était si difficile…" a soufflé le technicien espagnol au micro de BT Sport.

Pour City, il s'agissait surtout d'un test. Avec Erling Haaland, cette rencontre aurait pu être débloquée plus tôt. Sa présence et sa puissance dans la surface auraient sans doute permis de trouver la faille à un moment ou un autre. "Beaucoup de crédit à Leicester pour ce qu'ils ont fait mais nous n'avons pas été frustrés", a relevé Guardiola pour la BBC. Ce thème de la frustration est important pour City qui a fait preuve d'une sacrée patience. Les 10 petits tirs du jour le prouvent : les Skyblues n'ont pas forcé.

Et le salut est venu d'un coup de génie de Kevin De Bruyne, l'autre immense talent de cette équipe qui n'en manque par ailleurs pas. Un coup franc incroyable de précision qui a forcé la décision sur phase arrêtée donc, et non dans le jeu pour un Manchester City qui a achevé la rencontre avec 0,70 expected goal, son plus petit total cette saison, derrière même la défaite contre Liverpool (0,91). Preuve tout de même que sans Haaland, les choses sont évidemment moins faciles.

Encore une petite semaine d'absence pour Haaland

"Nous avons prouvé que nous pouvons gagner avec ou sans Erling Haaland", a conclu le Belge de son côté. On doute que l'effectif en ait douté mais voir "KDB" évoquer le sujet prouve a minima que le groupe a eu vent de quelques doutes en Angleterre où City a pris la tête provisoirement devant Arsenal. Avec un tel début de saison pour Haaland (22 buts en 16 matches), tout le monde doit s'adapter… À sa présence et donc à son absence qui pourrait prendre fin rapidement.

"Je ne sais pas quand il reviendra, a confié Guardiola. Il a des lésions ligamentaires. Il se sent mieux mais nous avons encore au moins une semaine. Il ne jouera pas contre Séville en Ligue des champions parce que nous nous sommes déjà qualifiés. J'espère que contre Fulham, il pourra nous aider. Sinon, il pourrait jouer contre Chelsea en Coupe Carabao." Ce sera l'avant-dernier match de Manchester City avant la pause Coupe du monde.

