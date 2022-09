L'inquiétude de la communauté des fans des Gunners après le coup qu'il a reçu en fin de match contre Aston Villa (2-1) cette semaine en dit long sur son impact et les attentes qu'il génère. Martin Odegaard n'est plus un simple ancien prodige à Arsenal. C'est le capitaine des Gunners. Leur maître jouer aussi. Et un atout clef de l'équipe de Mikel Arteta, qui réalise un début de saison idéal pour afficher un bilan parfait en ce début de saison de Premier League : 15 points… sur 15. Et Odegaard n'y est clairement pas étranger.

Si l'arrivée de Gabriel Jesus, avec son efficacité, change beaucoup de choses sur les bords de la Tamise, tout comme la présence de William Saliba en défense, les performances de haut niveau de Martin Odegaard sont au cœur de l'excellent parcours des Gunners jusqu'ici. "Il fait des merveilles, a applaudi l'ancienne star d'Arsenal Ian Wright sur la BBC la semaine passée. Il est à la bonne place dans cette zone clef. Il crée les choses. En bon capitaine, il montre aussi l'exemple avec son pressing, sa qualité de passes et son sang-froid pour trouver de l'espace".

Dans les moments difficiles, il prend le ballon

Promu capitaine cet été par Arteta malgré ses 23 ans, le Norvégien assume pleinement son rôle en montrant régulièrement la voie à suivre à ses partenaires, tant par son leadership que par sa manière grandiose d'éclairer le jeu. "Son influence ! Dans les moments difficiles, il prend le ballon. C'est ce qu'il fait", apprécie son coach quand il a été interrogé sur ce qu'apporte son capitaine, avant d'expliquer en quoi cette "promotion" a pu le changer. "Il est encore plus humble et affamé, ce qui est une bonne combinaison (ndlr : depuis qu'il a le brassard). Mais à 23 ans, il a déjà beaucoup d'expérience et sait ce qu'est la pression. Ça vient naturellement pour lui".

Martin Odegaard n'est en effet pas le perdreau de l'année. Comme tout le monde le sait, tant son histoire a fait le buzz il y a quelques années, on parle d'un ancien prodige, qui a fait ses premiers pas dans le monde professionnel à Strømsgodset en Norvège à 15 ans avant de s'engager avec le Real Madrid à 16 ans. Et s'il n'a jamais réussi à vraiment s'imposer dans la capitale espagnole, où il a enchaîné les prêts (Heerenveen, Vitesse Arnhem, Real Sociedad, Arsenal), cette expérience l'a fait grandir de multiples façons.

Il ressemble tellement à De Bruyne

Depuis son arrivée à Arsenal, où il est enfin au bon endroit pour s'illustrer avec un coach qui compte sur lui et en fait la pierre angulaire de son animation offensive, Odegaard ne cesse de séduire et de prendre une autre dimension. Sa manière d'avoir toujours la tête relevée pour jouer vite et trouver la bonne option est un régal. Avec sa vision du jeu, sa technique et sa patte gauche si soyeuse, il a clairement fait passer un cap à Arsenal dans la création. "Il ressemble tellement à Kevin De Bruyne, estime Tony Cascarino, l'ancien attaquant irlandais de l'OM, aujourd'hui sur TalkSPORT. Avec sa capacité à passer le ballon, à le bonifier. Et il faut donner beaucoup de crédit à Arteta, car il l'avait en prêt et il ne l'a pas lâché. Il en fait l'un de ses recrutements clefs".

Si Arsenal a eu le nez creux et trouvant une perle rare apte à lui faire retrouver la lumière, un autre club peut sûrement nourrir quelques regrets à l'heure actuelle : le Real Madrid bien entendu. Car le numéro 8 d'Arsenal démontre que les Merengue avaient bien vu juste en misant sur lui dès son plus jeune âge. Mais étant donné la forte concurrence au milieu, ils n'ont pas pu lui donner vraiment sa chance. Et ils n'ont peut-être pas su (ou pu) se montrer assez patients avec le Norvégien.

"Vous savez ce qui me déconcerte un peu, c'est comment le Real Madrid a pu le laisser filer alors que Modric et Kroos sont en fin de carrière. C'est étrange car c'est un tel talent", s'est étonné Gary Lineker au micro de Match of The day il y a quelques jours. Et il ne sera peut-être pas le seul à se poser la question si Martin Odegaard continue de s'illustrer comme il le fait depuis quelques mois maintenant.

