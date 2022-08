Il y a quelques années, Jorge Mendes était l'agent de quelques-uns des joueurs et des entraîneurs les plus influents au monde. Rapidement, il avait diversifié ses activités en étendant son influence à des clubs entiers. Désormais, le puissant homme d'affaires peut également mettre la main sur des équipes entières et, toujours, de juteuses commissions. Dimanche, dans le cadre de la troisième journée de Premier League, Wolverhampton devrait ainsi affronter Tottenham avec un onze presque exclusivement bâti par le Portugais.

L'influence de Mendes sur les Wolves ne date pas d'hier. En 2016, l'agent avait profité de son réseau en Angleterre pour faciliter le rachat du club par Fosun, avec lequel il avait déjà bâti des liens très étroits… tant et si bien que plusieurs instances britanniques - l'EFL et la Premier League - avaient tenté de soulever des conflits d'intérêts, après des révélations des Football Leaks relatant que l'un des dirigeants du fonds d'investissement chinois possédait des parts dans le capital de la Gestifute, l'entreprise de l'agent lusitanien… En vain.

La levée de boucliers passée, celui qui gère la carrière de Cristiano Ronaldo a pu enraciner son activité dans les Midlands de l'Ouest, de manière bien plus profonde que dans d'autres clubs où son pouvoir fut passager ou restreint (Monaco, l'Atlético et même Valence). A Wolverhampton, tous les six mois, Jorge Mendes achète et revend à sa main, parfois en représentant le joueur, parfois le club, parfois les deux.

Nunes est parti aussi vite que Mendes est arrivé

Cet été, après l'arrivée de Matheus Nunes en provenance du Sporting pour 50 millions d'euros, Wolverhampton a porté ses dépenses à près de 124 millions d'euros. Dont une centaine générée par des transferts de joueurs représentés par Mendes. Le milieu de terrain du Sporting, auteur d'une excellente saison à Lisbonne, était exclusivement représenté par la société brésilienne TFM il y a encore quelques semaines. Mais l'agent portugais a rapidement senti le coup et obtenu un mandat pour réaliser le transfert le plus cher de l'histoire des Wolves. Juste après avoir noué l'arrivée de Gonçalo Guedes pour 33 millions d'euros.

Rappelons, au passage, que selon le règlement international, un agent peut ponctionner jusqu'à 10% d'une indemnité de transfert s'il est mandaté par le club vendeur et 3% du salaire du joueur. Dans le cas de Nunes, difficile de savoir quelle somme tombera dans les caisses de la Gestifute, puisque Mendes a représenté… les trois camps. La FIFA cherche d'ailleurs à mieux encadrer ces commissions afin de mettre fin aux "triples casquettes" qui font les affaires du puissant homme d'affaires né à Lisbonne, et d'autres.

Neuf des dix plus gros transferts à Wolverhampton

Il y a tout juste un an, le Correio da Manha révélait que le transfert (record) de Fabio Silva, jeune attaquant du FC Porto envoyé en Angleterre, avait éveillé la curiosité des autorités portugaises. 5 millions d'euros - sur les 40 du montant total - avaient été dissipés dans des commissions obscures. Dans son rapport public, le club avait assuré avoir rémunéré la Gestifute à hauteur de 7 millions d'euros.

Depuis, le buteur portugais a été envoyé en prêt en Belgique mais il a donc été remplacé par un autre membre de l'écurie Mendes. Samedi, lors du nul des Wolves à Fulham , douze des quatorze joueurs utilisés par Bruno Lage ont été transférés par Jorge Mendes. Et sur les dix transactions les plus chères réalisées par le club anglais, neuf ont été l'œuvre de l'agent portugais. Pour une somme approchant les 300 millions d'euros.

