Le Stade Rennais se frotte les mains. Il a de quoi. Ce lundi, il a perdu un solide défenseur, certes, en la personne de Nayef Aguerd. Le Marocain s'était imposé en l'espace de deux ans comme l'un des centraux les plus réguliers de Ligue 1, alliant leadership et buts importants. Il s'est transformé en un coup de maître sur le marché des transferts. Acheté 400 000 euros à Dijon en 2020, Aguerd a rejoint West Ham contre 35 millions d'euros , devenant la plus grosse vente de l'histoire du club breton.

Factuellement, le Marocain rentre dans le Top 30 des défenseurs centraux les plus chers de l'histoire, devant Mats Hummels (vers le Bayern Munich), Marquinhos (PSG), Alessandro Nesta (AC Milan) ou Pepe (Real Madrid). Les époques diffèrent, les profils et les situations contractuelles aussi. Mais le prix dépensé par les Hammers interpelle. Car il s'éloigne de la logique entrevue ces derniers temps sur le marché des défenseurs centraux.

Ni White ni Fofana

La saison passée, dans le Top 5 européen, le record avait été pour Ben White, acheté 58,5 millions par Arsenal. Son prix répondait à deux facteurs principaux : espoir anglais dont les prix s'envolent plus qu'ailleurs et transaction entre deux clubs du Royaume , faisant là aussi grimper l'addition. Pour les cas d'Upamecano (42,5), Konaté (40), la logique était différente : espoirs mondiaux à leur poste, forte concurrence internationale et expérience en C1. Pour Raphaël Varane (40 millions), son statut et son expérience justifiait un coût élevé. Quant à Kurt Zouma (35 millions), s'il avait le même âge qu'Aguerd, il pouvait se targuer d'une connaissance de la Premier League et d'un statut d'international français qui fait monter sa cote.

En élargissant au mercato 2020, Ruben Dias (68 millions) n'avait que 23 ans, était destiné à un avenir brillant depuis ses plus jeunes années, était déjà un pilier de la Seleçao et était cédé par un club habitué aux ventes XXL. Quant à Wesley Fofana (40 millions), c'est son potentiel ahurissant à seulement 19 ans qui avait poussé Leicester à casser sa tirelire, dans un choix qui défiait déjà la raison

Nayef Aguerd ne coche aucune de ces cases-là : son expérience du très haut niveau reste limitée (4 matches de C1, 19 sélections), il n'a plus l'âge d'une promesse (26 ans), il ne vient pas d'un club anglais et n'est pas anglais lui-même, il ne s'est jamais frotté au rugueux jeu anglo-saxon et n'avait pas toute la planète mercato à ses trousses malgré deux très belles saisons rennaises. Alors comment analyser ce prix ?

Nayef Aguerd (Rennes), futur joueur de West Ham Crédit: Getty Images

West Ham n'avait pas le temps

Il s'explique d'abord par la volonté des Hammers de construire rapidement un effectif destiné à jouer le Top 6 en Angleterre. Dans l'affaire, le club de David Moyes n'avait aucune envie de patienter au risque de voir d'autres clubs anglais venir s'inviter dans le dossier, notamment le richissime Newcastle. Ensuite, il répond à un besoin sportif urgent.

Angelo Obgonna (33 ans), Craig Dawson (32 ans) ne pourront tenir toute la saison avec notamment l'Europa League Conference à jouer. Quant à Issa Diop, il est en fin de contrat en 2023 et intéresse de très nombreux clubs, dont l'OL. "En fait, West Ham cherche vraiment à améliorer toutes les lignes de l'effectif et l'arrivée d'Aguerd devient plus claire en sachant ça, analyse Ben Thorne, journaliste Eurosport en Angleterre. En plus, il est gaucher et pourra donc être associé à Zouma ou Dawson. Et puis, il arrive au meilleur moment de sa carrière, à 26 ans".

Les arguments s'entendent et répondent à une planification sportive honorable. Et, d'ailleurs, en Angleterre, personne n'est vraiment choqué par le prix payé. "Au final, le prix n'est pas si surprenant étant donné l'ambition de West Ham de s'installer durablement dans le Top 6, explique encore le journaliste anglais. Même s'il aurait pu avoir de meilleures options en Europe pour ce genre de prix…". West Ham a décidé de ne pas les explorer tant le profil Aguerd cochait toutes les cases recherchées pour eux, beaucoup moins pour le marché. Ainsi agissent les clubs anglais. Pour le plus grand bien des clubs français ?

