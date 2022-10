Les Gunners réagissent fort et reprennent les commandes. Après une semaine décevante, Arsenal a renoué avec le succès en giflant la lanterne rouge Nottingham Forest, dimanche à l'Emirates, lors de la 14e journée de Premier League (5-0). Gabriel Martinelli a rapidement ouvert le score (5e), l'entrant Reiss Nelson (49e et 52e), Thomas Partey (57e) et Martin Odegaard (78e) l'ont aggravé en seconde période face à des visiteurs impuissants. Les hommes de Mikel Arteta repassent ainsi en tête du classement avec deux longueurs d'avance sur Manchester City.

Ad

Désireux de rebondir après un nul en championnat devant Southampton (1-1) et une défaite chez le PSV en Ligue Europa (2-0), les Gunners se sont rués à l'assaut de la surface des visiteurs. Il ne leur a fallu que cinq petites minutes pour trouver la faille. Depuis la gauche, Martinelli a renversé le jeu sur Saka à droite de la zone de vérité pour un centre pied gauche et une tête plongeante au point de penalty du Brésilien (1-0, 5e). Martinelli a signé son 5e but de la saison en championnat et son coéquipier anglais sa 5e passe décisive, la 20e de sa jeune carrière.

Ligue Europa Surprise : Arsenal chute face au PSV Eindhoven 27/10/2022 À 18:38

Saka sort sur blessure

Tout aussi actif que ce duo, Gabriel Jesus a failli doubler la mise dans la foulée mais son tir enroulé du gauche n'a fait que frôler la cible (7e). Forest ne proposant absolument rien sur le plan de la construction, les Gunners et leur volontaire capitaine Granit Xhaka ont sans cesse pu porter le danger de Dean Henderson. Le portier prêté par Manchester United était d'ailleurs battu sur une reprise de Martinelli mais le combatif Renan Lodi a repoussé devant sa ligne (20e).

L'arrière gauche a toutefois également provoqué une blessure de Saka (16e) qui a fini par devoir céder sa place à Nelson (28e). L'entrant n'a pas tout de suite trouvé ses marques, ses partenaires se sont relâchés devant leur facile domination et n'ont atteint la pause qu'avec un petit but d'avance.

Nelson se libère

A la reprise, Nottingham Forest pouvait donc espérer revenir dans le match après avoir surpris Liverpool le week-end précédent (1-0). Sauf qu'Arsenal ne s'est pas laissé surprendre. Les Gunners ont de nouveau accéléré et Nelson a doublé la mise en deux temps (2-0, 49e). Prêté au Feyenoord la saison dernière, l'ailier anglais de 22 ans n'avait plus marqué en Premier League depuis plus de deux ans. Bien aidé par Gabriel Jesus, il a de nouveau scoré trois minutes plus tard (3-0, 52e).

Les changements de Steve Cooper n'ont rien apporté et Thomas Partey a corsé l'addition d'une puissante reprise axiale de 20 mètres vers la lucarne (4-0, 57e). Si Gabriel Jesus aurait bien voulu faire trembler les filets à son tour, il s'est incliné devant Henderson ou a manqué de réussite (59e, 68e et 85e). Le dernier mot est ainsi revenu à Odegaard qui a puni une défense spectatrice et nettoyé l'autre lucarne d'Henderson (5-0, 78e). Le Norvégien n'avait plus marqué depuis deux mois. Il a retrouvé une belle forme et Arsenal redevient costaud avant de défier Chelsea dans une semaine.

Premier League Arsenal cale et fait le bonheur de City 23/10/2022 À 15:12