Un retour fracassant de son cyborg et City est aux anges ! Pep Guardiola et ses hommes, réduits à dix, ont peiné et eu chaud, samedi, face à Fulham, lors de la 15e journée de Premier League mais ils ont su arracher une victoire sur le fil grâce à un penalty d'Erling Haaland qui revenait de blessure (2-1).

Son remplaçant Julian Alvarez avait vite ouvert le score (16e) mais le match a basculé avec l'expulsion de Joao Cancelo et le penalty transformé par Andreas Pereira (28e). City passe provisoirement en tête du classement en attendant le choc entre Arsenal et Chelsea dimanche.

Si Haaland, de retour de blessure, a débuté sur le banc, ses coéquipiers ont survolé le début de match face à des visiteurs repliés en défense et incapables de ressortir le ballon correctement. Il faut dire que les Cottagers étaient privés de leur habituel serial buteur Aleksandar Mitrovic, victime d'une cheville douloureuse et forfait de dernière minute.

Double peine pour Cancelo

Sans leur dragon serbe, les hommes de Marco Silva n'ont fait que subir et leur gardien Bernd Leno a dû s'employer (3e, 9e). L'ancien portier d'Arsenal n'a cependant rien pu quand Ilkay Gundogan a lancé Alvarez sur la droite pour un tir surpuissant dans la course parti se loger sous la barre (1-0, 16e). Ultra-dominateurs, les Cityzens semblaient se diriger vers un succès large et tranquille après ce troisième but cette saison en championnat de leur attaquant argentin. Mais rien ne s'est passé comme attendu.

Juste après un but logiquement refusé à John Stones pour un hors-jeu de Rodri, Fulham a lancé sa toute première offensive du match et celle-ci a fait très mal. Cancelo a clairement accroché Harry Wilson qui allait défier Ederson à l'entrée de la zone de vérité et l'arbitre M. England sifflé un penalty mais aussi expulsé le défenseur portugais (26e). Andreas Pereira, ancien de Manchester United, a transformé la sanction et la physionomie du match a forcément changé (1-1, 28e).

Fausse joie puis libération pour Haaland

Sur le bord du terrain, Guardiola n'a d'abord pas voulu changer ses plans face à des visiteurs londoniens toujours très passifs. En infériorité numérique, ses hommes ont logiquement peiné à attaquer même si Jack Grealish (45e) et Manuel Akanji (45e+1) ont fait trembler Leno. Les Mancuniens sont restés maîtres du ballon pendant que les joueurs de Marco Silva, eux, avaient choisi d'attendre une éventuelle erreur pour frapper en contres.

Haaland et Foden sont entrés en jeu (64e) pendant que Kevin De Bruyne continuait de se montrer très influent. A l'angle gauche de la surface adverse, le Belge a centré du pied droit pour une tête du Norvégien qui a fini au fond des filets mais le but a finalement été refusé par le VAR pour un hors-jeu millimétrique (74e). Tout restait possible dans une fin de match à suspense.

L'excellent De Bruyne est resté lucide jusqu'au bout et a provoqué une faute dans sa surface d'Antonee Robinson pour un penalty dans le temps additionnel (90e+3). Haaland a pris le ballon et, malgré la pression et un plongeon de Leno du bon côté, il a marqué et fait chavirer de bonheur le public de l'Etihad (2-1, 90e+5). L'ancien de Dortmund en est désormais à 18 réalisations en championnat cette saison. Celle-ci permet à Manchester City de poursuivre son parcours parfait à domicile avec un 7e succès en autant de matches et surtout de mettre la pression sur Arsenal qui devra gagner son récupérer son trône.

