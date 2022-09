Les buts, c'est comme le ketchup: quand ils arrivent, ils viennent tous en même temps." La fameuse phrase prononcée par Cristiano Ronaldo se vérifie un peu plus à chaque fin de disette chez les grands buteurs. C’est un autre numéro 7 de Premier League qui l’a encore vérifié ce samedi, et pas qu’un peu ! Heung-min Son, muet depuis le début de la saison après avoir fini co-meilleur buteur de l’exercice précédent avec 23 réalisations, a vu la chance tourner lors de ." La fameuse phrase prononcée par Cristiano Ronaldo se vérifie un peu plus à chaque fin de disette chez les grands buteurs. C’est un autre numéro 7 de Premier League qui l’a encore vérifié ce samedi, et pas qu’un peu ! Heung-min Son, muet depuis le début de la saison après avoir fini co-meilleur buteur de l’exercice précédent avec 23 réalisations, a vu la chance tourner lors de la large victoire de Tottenham contre Leicester (6-2) en la signant d’un triplé en treize minutes.

Tétanisé au moment de célébrer son premier but

"Je savais que les buts viendraient et je n’étais pas inquiet. J’ai toujours eu des supporters incroyables, mes partenaires et mon coach ont toujours été derrière moi" s’est réjoui le Sud-coréen au micro de Sky Sports après la rencontre. Pourtant, rien n’était gagné pour l’attaquant des Spurs, mis sur le banc au coup d’envoi par Antonio Conte pour la première fois de la saison, comme un rappel qu’un statut seul ne suffit pas : les performances aussi doivent répondre.

C’était sûrement ce qu’il fallait pour remonter l’ancienne gâchette de Leverkusen, qui n’a pas attendu longtemps avant de se mettre en évidence. Alors que le score n’était que de 3-2 pour son équipe, Son a conclu une contre-attaque d’une frappe délicieuse de l’extérieur de la surface - sa spécialité - dans la lucarne du gardien adverse. Un superbe but, que le Sud-coréen n’a même pas célébré. Les yeux fermés, comme tétanisé, l’attaquant est resté sans bouger, ce qu’il a expliqué pour la BBC après le coup de sifflet final : “Je ne pouvais pas y croire. Toute la frustration accumulée, toute la déception et les sentiments négatifs sont juste partis avec ce but. Je ne pouvais simplement plus bouger, alors je suis resté immobile. J’étais juste heureux.”

Si tu continues à marquer trois fois en trente minutes, peut-être qu’on va répéter l’expérience

Visiblement pas rassasié, le Sud-coréen a délivré une seconde merveille dix minutes plus tard, du pied gauche cette fois-ci, avant de parachever son triplé express d’une finition experte pour entériner le sort de Foxes bien généreux avec lui. Une performance qui a rassuré le manager du club londonien Antonio Conte, qui s’est même permis un trait d’humour : "Je suis très heureux pour ‘Sonny’ aujourd’hui. Je lui ai dit 'si tu continues à marquer trois fois en trente minutes, peut-être qu’on va répéter l’expérience', mais je blaguais évidemment."

Heung-min Son et Antonio Conte, une relation particulière Crédit: Getty Images

Le public du Tottenham Hotspur Stadium s'est aussi rassuré en voyant son chouchou progressivement récupérer le sourire, qu'il semblait avoir perdu depuis le début d'un championnat bien compliqué pour "Sonny" jusque-là. "Ma finition n’a pas été au niveau cette saison, a reconnu le principal intéressé, toujours aussi exigeant avec lui-même. J’ai aussi été malchanceux avec un but contre son camp, deux buts hors-jeu et la barre transversale, mais je sais que je peux faire beaucoup mieux que ce que j’ai produit jusque-là. J’étais très déçu." En tout cas, Son sait mettre la manière pour se faire pardonner.

Et le buteur maison n'a pas manqué de souligner le soutien des 60 000 personnes venues chanter en son honneur : "Il y a un soutien incroyable ! J’avais l’impression de décevoir mes coéquipiers et les fans avec mes performances. Eux ils m’ont toujours soutenu." Ce joueur si attachant et dont le travail acharné a également été salué par ses coéquipiers a réussi en une demi-heure à effacer tout un début de saison mitigé. "C’est très important d'avoir marqué, je peux aller avec l’équipe nationale avec une énergie nouvelle", a conclu le héros de la soirée. Les futurs adversaires de la Corée du Sud la semaine prochaine - à savoir le Costa-Rica et le Cameroun - peuvent trembler : Heung-min Son semble bel et bien libéré.

Son Heung-min célèbre son triplé Crédit: Getty Images

