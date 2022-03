" Complètement dépité en sortant du Stadio Renzo Barbera de Palerme, jeudi soir, après l'élimination de l'Italie face à la Macédoine du Nord (0-1) ce tifoso (et donc père de famille) n'a pu cacher sa tristesse au micro de Sky Italia. Tout d'abord pour ses jeunes progénitures, qui n'auront toujours pas le droit au bonheur de voir leur pays disputer une Coupe du monde. Et puis, aussi, pour lui, qui aura (au moins) douze ans de plus que lors de la dernière. Oui, la Nazionale va manquer un deuxième Mondial de suite. Surréaliste.