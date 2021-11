Après le Portugal et l’Italie, une autre grande nation de football avait la pression à l’entame de la dernière journée des qualifications à la Coupe du monde 2022 ce mardi. Mais contrairement à ces deux sélections qui devront passer par les barrages, les Pays-Bas ont bien validé leur billet pour le Qatar grâce à une victoire face à la Norvège obtenue en fin de match grâce à des buts de Bergwijn et Memphis (2-0). Sans Haaland blessé, la marche était trop haute pour les Scandinaves, éliminés. La Turquie, victorieuse au Monténégro (1-2), disputera les barrages.

La deuxième balle de match aura donc été la bonne. Repris dans les dernières minutes samedi au Montenegro (2-2), les Oranje avaient manqué une première occasion de se qualifier pour le Mondial et l'opportunité de vivre un dernier match serein à domicile.

Dans un De Kuip à huis clos en raison du confinement partiel décrété au pays, les Néerlandais ont assuré l’essentiel avec un succès mais sans la manière. Jusqu’à la 84e minute, ils ont été sous la menace d’un but norvégien qui aurait précipité leur élimination. Moment choisi par Bergwijn pour soulager toute une nation d’une frappe puissante sous la barre (1-0). Le joueur de Tottenham aurait pu s’offrir un doublé dans le temps additionnel mais il a préféré faire un cadeau à Memphis pour plier la rencontre (2-0, 90e+1). Le 12e but du Barcelonais dans cette campagne de qualifications, meilleur total partagé avec Kane.

Avant cette fin de match animée, la peur de tout perdre a sans doute paralysé les deux équipes qui n’ont pas montré grand chose. Les Norvégiens ont frappé pour la première fois au but à la 55e minute mais n’ont pas cadré un tir de la rencontre. Sans Haaland, tout est forcément plus difficile. Ses coéquipiers n’ont pas réussi l’exploit et la star de Dortmund devra patienter au moins quatre ans de plus avant de disputer sa première Coupe du monde.

