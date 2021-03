L’Espagne peut remercier Dani Olmo. Comme trois jours plus tôt face à la Grèce (1-1), la sélection de Luis Enrique a livré une prestation décevante sur la pelouse géorgienne du stade Boris Paichadze de Tbilissi. La Roja et ses 73% de possession ont même encaissé l’ouverture du score sur une contre-attaque de Kvaratskhelia, juste avant la pause. Mais Ferran Torres et Dani Olmo, auteur d’un exploit personnel à la toute fin du temps additionnel, ont permis à l’Espagne d’arracher une victoire précieuse (1-2). Un résultat qui permet à la Roja de prendre provisoirement la tête du groupe B, avant la rencontre opposant la Suède au Kosovo.

