Groupe B : La Suède passe devant l'Espagne

Retour à la réalité : après la parenthèse enchantée de l'Euro, où elle s'est hissée jusqu'en demi-finale, l'Espagne a été douchée par le jeune duo offensif suédois Alexander Isak - Dejan Kulusevski (2-1) à Solna. Après le ping-pong initial, qui a vu Alexander Isak (6e) répondre du tac-au-tac à l'ouverture du score de Carlos Soler (5e), c'est Viktor Claessen qui a délivré les siens en inscrivant le but de la victoire à la 57e, sur une superbe passe du jeune ailier de la Juventus Turin, Kulusevski (21 ans).

Avec ce revers, l'Espagne cède sa première place du groupe B à la sélection scandinave, qui compte un match en moins. La dernière défaite espagnole dans un match de qualifications pour un Mondial remontait auparavant à 1993 (1-0 au Danemark). Un terrible retour sur terre pour la sélection de Luis Enrique, qui a séduit l'Europe cet été avec sa fougue, sa jeunesse et son jeu de possession.

Les résultats de la soirée :

Suède - Espagne : 2-1

Géorgie - Kosovo : 0-1

Groupe C : L'Italie aux commandes... pour l'instant

La fête de retrouvailles avec les tifosi a tourné au pétard mouillé pour les champions d'Europe: l'Italie, malgré une domination totale, s'est fait surprendre par la faible Bulgarie (1-1) jeudi et a concédé ses premiers points sur la route du Mondial.

Les résultats de la soirée :

Italie - Bulgarie : 1-1

Lituanie - Irlande du Nord : 1-4

Groupe E : La Belgique tranquille

La Belgique, menée durant vingt minutes, a fini par s'imposer facilement en Estonie (5-2) grâce notamment à deux nouveaux buts de l'inévitable Romelu Lukaku. La première nation au classement FIFA a tout de même souffert en début de match face à la 110e sélection mondiale avant de signer une démonstration, du moins sur le plan offensif, la faute à une défense parfois inquiétante. Ce succès permet aux Diables Rouges de conforter leur place de leader du groupe E, trois jours avant de recevoir leur principal rival dans cette poule, la République tchèque.

Privés de plusieurs joueurs, blessés, (De Bruyne, Vertonghen, Doku, Meunier, Castagne, Thorgan Hazard), les hommes de Roberto Martinez ont entamé la rencontre de la pire des manières en concédant un but dès la deuxième minute sur une frappe de Mattias Kaeit. Avec un très bon Eden Hazard, très à l'aise dans un rôle d'électron libre, les Belges recollaient au score à la 22e minute grâce à une tête de Hans Vanaken. Romelu Lukaku inscrivait ensuite ses 65e et 66e buts en sélection (29e, 52e) pour remettre la Belgique à l'endroit, avant qu'Axel Witsel (65) puis Thomas Foket (76) ne portent le score à 5-1.

Lors des ses 48 dernières apparitions avec la Belgique, l'attaquant de Chelsea a trouvé le chemin des filets adverses à 49 reprises. Une statistique impressionnante qui masque les lacunes belges en défense. Car la modeste Estonie a réussi à tromper Courtois à deux reprises, Erik Sorga inscrivant le deuxième but à la 83e minute. L'arrière-garde reste donc le talon d'Achille d'une équipe qui a souvent tendance à défendre en reculant, comme lors de son élimination en quarts de finale du dernier Euro face à l'Italie.

Les résultats de la soirée :

Estonie - Belgique : 2-5

République tchèque - Biélorussie : 1-0

Groupe I : L'Angleterre loin devant

L'Angleterre a fait le trou en tête du groupe I en s'imposant facilement chez son poursuivant immédiat, la Hongrie (4-0). Avec un parcours parfait et 12 points en 4 matches, les hommes de Gareth Southgate comptent 5 longueurs d'avance sur leurs hôtes du soir et sur la Pologne, où ils se déplacent mardi prochain et qui a battu l'Albanie (4-1). Finalistes malheureux de l'Euro, chez eux contre l'Italie (1-1, 3-2 t.a.b), les "Three Lions" ont montré qu'ils avaient digéré cette déception et affiché une domination incontestable sur des Hongrois bien décevants après avoir tenu la dragée haute à l'Allemagne, la France et le Portugal cet été.

Parmi les motifs de satisfaction pour le technicien figurera la solidité défensive confirmée, même si la faiblesse de l'opposition peut amener à relativiser ce constat. Hormis une parade dans son style toujours aussi peu orthodoxe de Jordan Pickford sur une frappe d'Adam Szalai à dix minutes de la fin, le portier anglais n'a rien eu à faire. A l'inverse, après 45 premières minutes un peu poussives, l'attaque anglaise a dévoré la défense adverse.

Les Anglais ont fait la différence autour de l'heure de jeu sur deux ballons bien récupérés par Declan Rice au milieu du terrain et à l'origine de contres foudroyants. Sur le premier, il a transmis à Grealish qui a prolongé dans un timing parfait pour Mason Mount dont le centre en retrait a trouvé Sterling (1-0, 55e). Sur le deuxième ballon récupéré, Mount a dévié pour Sterling dont le centre en demi-volée a trouvé la tête plongeante de Kane (2-0, 63e). Harry Maguire de la tête sur corner, sans même sauter, et Rice, d'une frappe lointaine, ont ensuite bénéficié d'erreurs de main de Gulacsi pour porter le score à 3-0 (69e) et 4-0 (87e).

Les résultats de la soirée :

Hongrie - Angleterre : 0-4

Pologne - Albanie : 4-1

Andorre - Saint-Marin : 2-0

Groupe J : L'Arménie reste devant l'Allemagne

Pour la première de Hansi Flick sur le banc, l'Allemagne a laborieusement battu jeudi le Liechtenstein 2-0, mais devra montrer un tout autre visage dimanche contre l'Arménie et mercredi contre l'Islande pour convaincre qu'un changement est réellement en cours. Certes la Mannschaft revient en deuxième position du groupe J, à un point de l'Arménie, mais cette prestation contre la 189e nation du classement Fifa n'a guère reflété ses bonnes intentions. Et la différence avec les dernières saisons de l'ère Joachim Löw n'a pas sauté aux yeux.

Dans un match évidemment à sens unique - le Liechtenstein ne comptait que quatre professionnels sur la pelouse -, les Allemands, trop lents dans leur jeu de combinaisons et manquant de percussion en dribble, ont mis plus de 40 minutes pour faire céder la muraille bleue. Timo Werner, l'attaquant de Chelsea, a finalement ouvert le score en battant de près l'excellent gardien Beni Büchel (1-0, 41e), qui avait auparavant sauvé son camp à plusieurs reprises. Leroy Sané a doublé la mise à la 77e minute, d'un tir croisé dans la surface après avoir éliminé un défenseur.

Les résultats de la soirée :

Liechtenstein - Allemagne : 0-2

Macédoine du Nord - Arménie : 0-0

Islande - Roumanie : 0-2

