L'équipe de France devra faire sans Kylian Mbappé. Selon L'Equipe, l'attaquant des Bleus, victime de douleurs au mollet, a quitté le rassemblement ce jeudi alors que l'IRM effectuée dans la matinée n'a pas révélé de lésion. C'est un coup très rude alors qu'un déplacement périlleux en Ukraine, deuxième du groupe à quatre points, se profile samedi. Le Parisien ne sera pas non plus présent pour la réception de la Finlande la semaine prochaine. Après Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, N'Golo Kanté et Corentin Tolisso, Didier Deschamps perd un nouvel élément incontournable de son équipe.

Anthony Martial ou, plus sûrement, Kingsley Coman, plutôt en jambes lors de son entrée en jeu mercredi, devrait le remplacer au coup d'envoi à Kiev aux côtés de Karim Benzema et Antoine Griezmann. Didier Deschamps pourrait aussi faire appel à un nouvel attaquant pour renforcer sa menace offensive. Olivier Giroud aurait pu être celui-là mais l'AC Milan a annoncé dans l'après-midi que le champion du monde a contracté le COVID-19. Wissam ben Yedder pourrait saisir l'opportunité pour refaire son retour dans le groupe.

