Le roi Gareth Bale a encore frappé ! La star du Pays de Galles a sorti son costume de héros de la nation pour offrir une victoire déterminante à son pays dans un match mal embarqué. Le joueur du Real Madrid a planté un triplé face à la Biélorussie (2-3). Ses deux penalties et surtout son but dans le temps additionnel (90e+3) ont permis à sa sélection de renverser le match pour revenir avec une victoire de ce déplacement piégeux pour les Gallois, amputés de 11 joueurs (ndlr : pour des blessures ou des soucis de visa).

"Nous avons toujours su qu'il possédait cette faculté et heureusement ce soir, il l'a encore montrée pour nous donner la victoire", s'est contenté de saluer Robert Page, son sélectionneur. "Je suis aux anges pour lui car il a porté l'équipe", a ajouté Ashley Williams sur Sky Sports. Avec ce deuxième triplé en sélection, Bale marque encore les esprits sous les couleurs de son pays. Et démontre qu'il est bien en mission : tout faire pour qualifier le Pays de Galles pour la Coupe du monde pour la première fois depuis 1958.

Ce n'était pas idéal

Dans le groupe de qualifications de la Belgique et de la République tchèque, la sélection galloise a cependant fort à faire. Elle n'a pas le droit à l'erreur. Et Bale, impliqué dans les cinq derniers buts gallois dans ces qualifications pour le Mondial (3 buts, 2 passes), le sait bien comme il l'a illustré ce dimanche. Grâce à lui - et comme souvent depuis tant d'années maintenant -, le Pays de Galles, troisième de son groupe à un point de la République tchèque et à quatre de la Belgique avec un match en moins, est bien toujours en course avant de recevoir l'Estonie mercredi à Cardiff.

Déterminant sur la pelouse, Gareth Bale avait cependant encore des choses à dire à la sortie du terrain. Et cette fois-ci, ce n'était pas les filets adverses qui étaient dans son viseur mais l'UEFA. La raison ? Le choix de l'instance européenne de faire jouer cette rencontre à Kazan pour éviter Minsk en raison de la situation politique tendue entre de nombreux pays européens et la Biélorussie. Soit près de 800 kilomètres plus à l'est que Moscou… "Ce n'était pas idéal de la part de l'UEFA de nous avoir fait jouer ici. Nous avons dû voyager en Russie et maintenant on a 6 heures d'avion pour revenir à la maison…", a regretté Bale dans le Daily Mail. "Nous l'avons utilisé comme motivation supplémentaire".

