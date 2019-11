Les Bleuets sont revenus de très loin ce vendredi, au stade Marcel Picot à Nancy. Alors qu'elle menait 2-0 après 53 minutes de jeu, grâce à un doublé de son capitaine Reine-Adélaïde, l'équipe de France Espoirs a vu son match basculer face à la Géorgie. Cette dernière a inscrit deux buts coup sur coup (58e, 60e) pour égaliser et a rééquilibré les débats dans le jeu. Les Bleuets s'en sont sortis presque miraculeusement, grâce à un penalty pourtant évitable et transformé par Edouard (3-2, 90e+2). La France reprend la tête du groupe B dans ces éliminatoires de l'Euro 2021, à égalité avec la Suisse.

La première occasion sonnait pourtant comme un avertissement. Suite à une perte de balle de Bellegarde, Kokhreidze s'est retrouvé seul face à Lafont dans la surface et a précipité un tir à ras de terre qui a frôlé le poteau (3e). L'équipe de France Espoirs est néanmoins restée fidèle à son souhait de relancer proprement depuis la défense. Ça et son pressing haut lui ont permis de maîtriser le tempo de la rencontre. L'ouverture du score par Reine-Adélaïde (14e) d'une frappe croisée dans la surface a initié un gros temps fort pour les Bleuets.

Un but offert sur un plateau

Le gardien géorgien, Gugeshashvili, a dû s'employer trois fois en cinq minutes pour dégoûter Diaby, Edouard et Zagadou. Il a en revanche trop anticipé un centre de Reine-Adélaïde sur coup franc, le capitaine optant pour un tir direct aux 25 mètres peu après la mi-temps (2-0, 53e). Puis les Bleuets se sont écroulés, à l'image de Kamara, dont la passe très mal dosée a offert un but sur un plateau à Kokhreidze (58e). Dans la foulée, Kavtaradze, passeur, et Kvaratskhelia, buteur, ont égalisé sur leur premier ballon chacun, eux qui venaient d'entrer en jeu (60e).

Un retournement de situation qui s'est traduit dans le jeu. Les Français ont davantage tergiversé dans les 30 derniers mètres, frôlant l'humiliation sur une reprise non-cadrée de Kvaratskhelia (76e). C'est finalement sur un corner, et grâce à un tirage de maillot sur Zagadou dont aurait pu se passer Beriashvili, que les Bleuets s'en sont sortis. Odsonne Edouard n'a pas tremblé sur penalty et a inscrit son 10e but en 5 sélections (3-2, 90e+2). Le plus important, à n'en pas douter. L'équipe de France Espoirs regardera ainsi la Suisse dans les yeux, mardi à Neuchâtel. La Nati, comme la France, a remporté ses 3 premiers matches dans ces éliminatoires de l'Euro 2021.