Le regard noir. Kylian Mbappé n’a pas apprécié qu’un joueur d’Andorre, Cristian Martinez Alejo en l’occurrence, lui baisse sa capuche alors qu’il livrait mardi ses impressions aux journalistes en zone mixte à l’issue de la victoire des Bleus dans la principauté pyrénéenne (0-4).

Les images sont limpides : l’attaquant du PSG, un tantinet agacé, cherche des yeux l’auteur du geste pendant de longues secondes. Et même la bonne humeur d’Antoine Griezmann peine à arracher un sourire au prodige de Bondy. Dont les mots contrastent avec son langage corporel : "On est très content, on part en vacances l’esprit léger".

Et Griezmann de confirmer cette impression d'agacement de l'homme aux 100 buts en carrière au moment de répondre aux médias : "Vous l’avez énervé, il est énervé".