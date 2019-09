Un peu moins de six mois après avoir perdu sur leur sol face à l'Allemagne (2-3), les Néerlandais se sont vengés vendredi à Hambourg en allant y chercher une victoire importante (2-4) dans la course à la qualification pour l'Euro. Maîtrisés en première période, les Oranje ont fait feu de tout bois en seconde, inscrivant quatre buts pour revenir à trois points de leurs adversaires du soir (avec un match en moins), à la deuxième place du groupe C (derrière l'Irlande du Nord).

L'exploit réalisé par les hommes de Ronald Koeman est de taille : depuis 2007, jamais la Nationalmannschaft ne s'était inclinée en match de qualification (Euro et Mondial confondus) sur son sol. Les hommes de Joachim Löw restaient même sur une impressionnante série de quatorze succès, brisée ce vendredi par la folie offensive des Bataves, emmenés par un excellent Memphis Depay, impliqué sur trois des quatre buts de son équipe.

Depay étincelant, Cillessen capital

Le Lyonnais, comme toute son équipe, s'est pourtant heurté à une équipe d'Allemagne parfaitement disciplinée pendant 45 minutes. Privé de plusieurs titulaires (Leroy Sané, Thilo Kehrer et Leon Goretzka, entre autres), Löw avait opté avec raison pour un 5-2-3, privilégiant les contres face à une équipe qui avait besoin de points. Son plan a d'abord fonctionné sans accroc, et Serge Gnabry a ouvert le score après une première attaque supersonique (1-0, 9e).

Les Pays-Bas ont grandement souffert de la vitesse du Bavarois, combinée à celles de Marco Reus et Timo Werner dans le premier acte, et sans une grande parade de Jasper Cillessen (42e), les locaux auraient pu faire le break avant la pause. Ces derniers ont loupé d'autres occasions au retour des vestiaires (50e, 52e, 53e) et cela a permis aux Néerlandais de continuer d'y croire. Neuer a eu beau préserver ses buts une première fois (56e), il a dû s'incliner face à Frenkie De Jong, qui a profité d'une intervention manquée de Jonathan Tah sur un centre de Ryan Babel pour égaliser (1-1, 59e). Le premier but en sélection pour le néo-Barcelonais, un an pile après ses débuts en équipe nationale.

Malen, première réussie

Tah a encore été malheureux quelques minutes plus tard, en déviant un ballon de Depay dans ses propres buts suite à un corner (1-2, 66e). Dans un second acte tourbillonnant, les Allemands sont parvenus à égaliser suite à un penalty généreux transformé par Kroos (2-2, 73e). Mais à trop se découvrir, ils ont encore cédé face à des Néerlandais supérieurs techniquement.

Pour sa première avec les Oranje, Donyell Malen (20 ans) a redonné l'avantage à son équipe, vingt minutes après son entrée en jeu, sur un service de Georginio Wijnaldum, lui-même parfaitement trouvé par le numéro 10 de l'OL (2-3, 79e). Dans le temps additionnel, c'est le milieu de Liverpool qui a enfoncé le clou, sur un nouveau service de Depay en contre (2-4, 90e+1). Grâce à ce succès très important, les Néerlandais se relancent totalement dans la course à la qualification pour l'Euro 2020, dans un groupe C que l'Irlande du Nord, avec 12 points, domine encore après quatre journées.