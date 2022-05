De plus, la Russie, qualifiée pour l'Euro féminin 2022 qui se tiendra cet été (6-31 juillet) en Angleterre, a été écartée de la compétition par l'UEFA et sera remplacée par le Portugal. Le pays organisateur de la Coupe du monde 2018, qui s'était porté candidat pour accueillir l'Euro masculin 2028 ou 2022, a également vu sa candidature être jugée comme "". En Ligue des nations, la Russie ne pourra pas participer à la phase de poules et sera rétrogradée en Ligue C.