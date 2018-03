30e journée : L'Inter et la Lazio reviennent sur la Roma

L'Inter et la Lazio n'ont pas laissé passer l'opportunité. La Roma accrochée un peu plus tôt à Bologne (1-1), ses deux premiers poursuivants ont saisi l'occasion de se rapprocher des Giallorossi au classement. Les Nerazzurri ont battu Vérone (3-0), avec notamment un doublé de Mauro Icardi. Son rival au classement des buteurs, Ciro Immobile, a lui aussi marque deux fois lors du carton passé par les Biancocelesti à Benevento (6-2). L'Inter et la Lazio reviennent respectivement à deux et trois points de la Roma dans une bataille à trois pour deux tickets en Ligue des champions qui devient de plus en plus indécise.

L'Inter n'a même pas eu le temps de douter face à Vérone. Après 40 secondes de jeu, elle avait déjà pris les devants au tableau d'affichage grâce à Mauro Icardi (1re) sur une… touche malicieusement jouée par Perisic. Avant le premier quart d'heure de jeu, elle comptait déjà deux buts d'avance grâce à une réalisation d'Ivan Perisic (13e). Les Lombards ont pu dérouler et ce duo s'est encore illustré quand l'Argentin s'est offert un doublé sur un caviar du Croate (49e). Icardi en est désormais à 24 buts en Serie A.

Mais cela n'a pas été suffisant pour rejoindre Ciro Immobile en tête du classement des buteurs. Car l'avant-centre de la Lazio a lui aussi réussi un doublé face à Benevento (6-2) pour porter son total à 26 réalisations en championnat cette saison. La lanterne rouge avait pourtant bien débuté malgré l'expulsion de son gardien dès la 7e minute et menait même peu après la pause (1-2). Mais elle a littéralement explosé en seconde période avec cinq buts concédés dans la dernière demi-heure de jeu. Et fait un pas de plus vers la Serie B.