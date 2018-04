Serie A : Pas de vainqueur dans le derby entre l'AC Milan et l'Inter (0-0)

L’AC Milan a sans doute dit adieu à la prochaine Ligue des Champions. À l’issue d’un derby où il n’aura manqué qu’un but, un seul, les Rossoneri et les Nerazzurri n’ont pas su se départager et se quittent bons amis. Comme lors de la première moitié de la saison, Mauro Icardi a failli jouer un vilain tour au club rival. Mais l’assistance vidéo l’a privé d’un but pour un hors-jeu limite et il a vendangé deux actions toutes faites après la pause. Huit points séparent toujours les deux voisins au classement et l'Inter loupe l'occasion de monter sur le podium.

Ce troisième derby de la saison entre l’Inter et le Milan AC méritait sans aucun doute un autre résultat qu’un score nul et vierge. Les 22 acteurs n’ont pas démérité pendant 90 minutes, enchaînant les temps forts à tour de rôle. Mais les défenses ont vite pris le pas sur les attaquants. Les décisions arbitrales aussi. Pour Mauro Icardi, il a fallu l’intervention de la vidéo pour annuler un but marqué à l’issue d’une action durant laquelle il était hors-jeu pour quelques centimètres (0-0, 39e). À l’inverse, la VAR n’a pas été nécessaire pour priver Patrick Cutrone de son joli retourné (0-0, 69e).

Icardi a failli

Toujours est-il que les regrets seront sans doute du côté des Nerazzurri. Surtout de celui de Mauro Icardi. Par deux fois, l’Argentin a eu l’opportunité de tuer le match au retour des vestiaires. Il a d’abord gâché un sublime centre de Antonio Candreva devant un but vide (0-0, 56e). Puis il ne lui a pas manqué grande-chose pour débloquer la situation en tablant un caviar de Joao Cancelo au second poteau (0-0, 90e+3). Les gardiens ont également su faire montre de vigilance, que ce soit Gianluigi Donnarumma (18e, 65e) ou Samir Handanovic (22e).

Ce nul ne reflétant pas du tout l’intensité de la confrontation ne fera finalement les affaires de personne. Car l’Inter, qui enchaîne un cinquième match de Serie A sans défaite, nourrissait l’ambition de remonter sur le podium. Mais, pour l’AC Milan, la conséquence est bien pire : c’est peut-être la Ligue des Champions qui vient de refermer ses portes devant les hommes de Gennaro Gattuso, scotchés à la sixième place.