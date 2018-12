Italie/16ème journée: L'Inter Milan se relance face à l'Udinese

Les Milanais traversent une période très moyenne de leur saison, avec une seule victoire lors des quatre dernières journées de championnat, et on a longtemps cru samedi qu'ils n'étaient vraiment pas remis du match nul concédé mercredi face au PSV Eindhoven, synonyme d'élimination en C1.

A l'entrée du dernier quart d'heure, après plusieurs occasions offertes en contre à l'Udinese, l'équipe de Luciano Spalletti a tout de même réussi à forcer la décision. Mais il a fallu pour cela un penalty sifflé après l'intervention du VAR pour une main de Fofana. Le capitaine Icardi l'a transformé d'une jolie panenka (76e) et l'Inter s'est imposée 1-0 Les Nerazzurri restent à la 3e place du classement, à trois longueurs de Naples (2e), autre éliminé de la Ligue des Champions, qui ira dimanche à Cagliari.

Samedi soir (20h30), le Derby de Turin met aux prises le Torino, étonnant 6e, et la Juventus, inaccessible leader aux huit longueurs d'avance sur Naples. Dimanche soir, Eusebio Di Francesco, entraîneur d'une AS Rome en pleine crise de confiance et de résultats (9e), jouera de son côté l'une de ses dernières cartes lors de la réception du Genoa. Quatrième, l'AC Milan ne jouera que mardi sur la pelouse de Bologne. La Lazio Rome (5e) ira de son côté affronter l'Atalanta Bergame lundi.