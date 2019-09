Naples, facile vainqueur du promu Lecce (4-1), et l'AS Rome, qui s'est imposée à la dernière seconde à Bologne (2-1), ont confirmé leur bonne forme actuelle dimanche lors de la 4e journée de Serie A et restent à portée des leaders. Les Napolitains sont 3e à trois points de l'Inter et à un de la Juve alors que les Romains sont juste derrière avec quatre unités de retard sur le leader de deux sur son dauphin.

Impressionnants mardi en Ligue des Champions contre Liverpool (2-0), Naples faisait face à un adversaire bien moins dangereux avec Lecce. Malgré son football offensif et agréable, le promu a laissé trop de champ aux joueurs d'Ancelotti. C'est Lorenzo Insigne a ouvert le score sur un penalty, retiré après un premier échec, le gardien de Lecce n'ayant pas les pieds sur la ligne. Llorente a de son côté réussi un doublé et Fabian Ruiz a marqué le but du 3-0. Côté Lecce, c'est Mancosu qui a marqué, sur penalty, là aussi.

Dzeko au bout du suspense

Juste derrière Naples au classement, on retrouve donc l'AS Rome avec huit points en quatre matches, un début de saison encourageant pour les giallorossi et leur nouvel entraîneur Paulo Fonseca. Dimanche, les Romains ont fait durer le suspense. Il a en effet fallu attendu le bout du temps additionnel pour voir Dzeko inscrire le but du 2-1 sur la pelouse de Bologne (5e). L'AS Roma évoluait alors à 10. Si c'est Pellegrini qui a offert ce but au Bosnien, il doit beaucoup au Français Veretout, auteur d'un rush superbe pour lancer l'action. "On y a cru jusqu'au bout, même avec un joueur en moins. On a mérité cette victoire et la décrocher comme ça à la fin, c'est encore plus beau", a déclaré Dzeko.

Avant le but du Bosnien, la Roma avait ouvert la marque sur un superbe coup franc de Kolarov, auteur juste ensuite de la faute qui a permis à Bologne et Sansone d'égaliser sur penalty. Dans les autres matches, la Sampdoria Gênes a marqué ses premiers points de la saison en battant le Torino 1-0. A 18h, l'Atalanta Bergame reçoit la Fiorentina de Ribéry, alors que la Lazio Rome accueillera Parme à 20h45.