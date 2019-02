Serie A - Rien ne va plus à l'Inter Milan, battue par Bologne à domicile (0-1)

L'Inter reste certes troisième et le sera encore après le choc de dimanche soir entre l'AS Rome (5e) et l'AC Milan (4e), ses deux poursuivants immédiats. Mais l'écart s'est réduit et les Nerazzurri n'ont que cinq points d'avance sur leurs voisins milanais et six sur la Roma.

Surtout, l'équipe de Luciano Spalletti a adopté depuis la reprise de janvier un rythme de relégable, avec un nul 0-0 contre Sassuolo et deux défaites d'affilée, 1-0 contre le Torino et de nouveau dimanche contre Bologne (18e), où le nouvel entraîneur Sinisa Mihajlovic a donc réussi ses débuts.

Les sifflets de Milan

Au milieu de ces trois tristes résultats de Serie A, l'Inter a également dit au revoir à la Coupe d'Italie, éliminée jeudi par la Lazio Rome aux tirs au but après avoir dû attendre la 120e minute pour marquer enfin un but, le seul inscrit en 2019, sur penalty.

Dimanche, Icardi et ses coéquipiers ont livré une nouvelle performance désolante et ont été sifflés par San Siro à la pause et à la fin du match. Le seul but du match a été inscrit à la 33e minute par le Paraguayen Santander, ancien avant-centre de Toulouse, d'un coup de tête sur corner (0-1, 33e).

Le poste de Luciano Spalletti n'est pas encore menacé mais l'ancien coach de la Roma et du Zenit Saint-Pétersbourg est sous pression. C'est aussi le cas d'Eusebio Di Francesco, l'entraîneur de l'AS Rome, qui doit absolument réagir après l'humiliant 7-1 ramené mercredi de Florence face à la Fiorentina en Coupe. Un nouveau résultat négatif face à l'AC Milan, où l'avant-centre Piatek est en pleine confiance, pourrait être fatal à Di Francesco.