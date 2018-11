SERIE A - Romagnoli permet à Milan de s'accrocher au top 5

Le duel à distance pour la 4e place continue en Italie avec la large victoire de la Lazio contre la SPAL (4-1) et celle, poussive, de l'AC Milan face à Udinese (1-0) dimanche lors de la 11e journée de Serie A, toujours dominée par la Juventus, l'Inter et Naples. Les écarts restent les mêmes en tête avec les victoires des cinq premiers: l'AC Milan, 4e à la différence de buts, et la Lazio restent à quatre longueurs de l'Inter et de Naples, qui ont balayé ce week-end Genoa (5-0) et Empoli (5-1), et à dix, déjà, de la Juventus, qui a dominé Cagliari (3-1).

Le coach des Rossoneri, Gennaro Gattuso, a sans doute cru à une soirée cauchemar avec la sortie sur blessure de Gonzalo Higuain (35e). Le meilleur buteur du club, qui se tenait le bas du dos, a été remplacé par Samu Castillejo, ensuite le plus dangereux pour les Rouge et Noir. Mais l'Espagnol a buté sur Juan Musso (57e, 76e, 77e) ou vu son caviar non converti par son compatriote Suso (59e). Dans les arrêts de jeu, il est crocheté en pleine contre-attaque par Bram Nuytinck, exclu dans la foulée (95e+5). Deux minutes plus tard, Romagnoli a délivré les Lombards après un échange de passes dans la surface.

La Lazio s'accrochent aussi

Plus tôt samedi, sous les yeux du sélectionneur italien Roberto Mancini, Ciro Immobile a inscrit un doublé (26e, 35e) pour la Lazio. Il prend la deuxième place du classement des buteurs avec 8 buts, derrière Piatek (9 buts, Genoa). La Spal a vite égalisé (28e) mais deux belles frappes lointaines de Cataldi (59e) et Parolo (70e) ont scellé la rencontre. Dans les autres matches de dimanche, Sassuolo a gagné à Vérone 2-0, notamment grâce à un but casquette contre son camp du Chievo (90e+4), qui reste dernier avec -1 point... Le Torino, lui, s'est imposé contre la Sampdoria (4-1) à l'extérieur, tout comme l'Atalanta Bergame à Bologne (2-1). Enfin, Parme n'a pris qu'un point contre le promu Frosinone (0-0).